Richard Calderón no regresará a Barcelona, tras su salida del Delfín

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, descartó que Richard Calderón pueda regresar al club, tras su salida de Delfín. Esto pese a que los derechos deportivos del deportista pertenecen al cuadro guayaquileño.



Calderón recibió la notificación de salida del equipo, tras una pelea con su excompañero Martín Alaniz, quien también fue separado del cuadro manabita. Alfaro dejó claro que el deportista no está en los planes de su club.



“No está en los planes de Barcelona 2020, no está en el plantel por algo que no voy a puntualizar. Es jugador de Delfín hasta 31 de diciembre, no está en nuestros planes recibirlo ni menos hacernos cargo de su remuneración”, dijo Alfaro al portal Teradeportes.



Por su parte, el entrenador amarillo, Fabián Bustos, ratificó que la decisión sobre el posible regreso de Calderón depende de la directiva y de la Secretaría Técnica del club. Evitó manifestarse respecto de las características del jugador.



“Lo de Calderón es un tema que no manejo, hay una secretaría técnica en la que se tiene que notificar este, que es un tema dirigencial, como dicta el protocolo”, mencionó el entrenador, en rueda de prensa.