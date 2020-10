Richard Calderón interpondrá acciones legales contra Barcelona SC, por deudas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mediocampista ecuatoriano Richard Calderón reveló que Barcelona SC le adeuda dinero, que planea recuperarlo a través de acciones judiciales.

​"Existe un acuerdo de pago con Barcelona. Aún me deben unas cosas que reclamaré por la vía legal. Porque cuando uno se va, ya a veces ya no te responden", contó en una entrevista con el programa Fútbol Bohemio.



Calderón jugó en el equipo canario entre 2016 y 2017. Retornó en la temporada 2019 y, en el 2020, fue al Delfín, hasta que salió de este club por una pelea que mantuvo con Martín Alaniz.



El jugador expresó que no ha recibido respuestas de los directivos sobre la deuda, aunque dijo que respeta a los actuales dirigentes. "Siempre respeto a Aquiles (Álvarez), (Carlos) Alfaro y, en su momento, a José Francisco Cevallos".



Ahora, el jugador se encuentra en el América de Quito, de la Serie B, aunque mantiene la ilusión de volver a jugar en la A.



Confesó que decidió quedarse en el América por decisión familiar y las complicaciones de la pandemia del covid-19. A este plantel llegó tras su salida del Delfín de Manta, de donde salió por la pelea con su compañero. Contó que grabaron la pelea, algo que sirvió como prueba para que los directivos le rescindieran su contrato.