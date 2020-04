Ricardo Noir: ‘Me hubiese gustado tener una revancha en Barcelona SC’

LEA TAMBIÉN

A Ricardo ‘Pájaro’ Noir le habría gustado tener una revancha en Barcelona SC. El extremo argentino de 33 años reconoció que en su paso por el equipo guayaquileño su rendimiento no fue el esperado, pero que esto se debió a varios factores, entre ellos, una mala relación con la dirigencia.

El futbolista formado en las inferiores de Boca Juniors, dialogó con el programa digital Fútbol Sin Cassette, en el que reveló algunas de las infidencias que vivió en los camerinos del ‘Ídolo del Astillero’.



Ricardo Noir llegó a préstamo al cuadro amarillo en febrero del 2010, por falta de oportunidades en el cuadro ‘xeneixe’. Jugó en 33 ocasiones con los amarillos entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana, anotando seis goles.



Sobre su fichaje por Barcelona el argentino manifestó que, al ser su primera experiencia internacional, su juventud terminó por mermar su rendimiento. También los problemas dirigenciales fueron determinantes, pues sin saberlo, habría estado jugando en el país sin poseer la visa de trabajo.

Ricardo Noir "Si los hice sentir molestos en algún momento, les pido disculpas, de corazón. Me considero buena persona. Solo tengo que agradecerles porque cada partido que jugabamos, el estadio lleno. Me hubiese gustado tener una revancha"

¿Por qué se fue de BSC?

¿Por qué se fue de BSC?

Nunca me habían hecho la visa de trabajo. Mirá lo que te digo. Cuando pasa todo eso del presidente (posible golpe de estado) me llama Eduardo (Maruri) y me dice: 'No puedes salir de tu casa Ricardo' Yo ni sabía que necesitaba visa de trabajo"



“Nunca me habían hecho la visa de trabajo. Mirá lo que te digo. Cuando pasa todo eso del presidente (posible golpe de estado el 30 de septiembre del 2010) me llama Eduardo (Maruri) y me dice: “No puedes salir de tu casa Ricardo, ni vos ni tu familia”. Yo ni sabía que necesitaba visa de trabajo”, reveló el futbolista del Club Atlético Belgrano.



La situación se mostraba compleja para el ‘Pájaro’, pues no vivía solo. El argentino se encontraba en compañía de su pareja y su bebé de un año. El saber que estaba de ‘ilegal’ en el país y que la responsabilidad recaía en la dirigencia lo había molestado.



Pero ese no había sido el último impase que tuvo con Eduardo Maruri. Cuando había acordado los términos de la rescisión de su contrato, lo que incluí el tema económico, Noir reveló que a último momento le hicieron firmar su salida del club sin recibir el dinero acordado. Años más tarde, el jugador entablaría una demanda al club por la deuda pendiente.



Pese a los problemas que tuvo con el presidente de la institución, Noir se siente agradecido por la oportunidad de jugar en un equipo ‘grande’, y por el trato recibido por parte de la hinchada. Considera una cuenta pendiente tomarse una revancha en el plantel que, debido a su edad, ya no podría darse.



“Solo tengo que agradecerles porque cada partido que jugábamos, el estadio lleno. Me hubiese gustado tener una revancha”.



El argentino aprovechó para disculparse por unos comentarios polémicos que dio en su momento a una radio argentina, cuando aún jugaba en Barcelona, y que terminaron por acarrearle una sanción disciplinaria del club.