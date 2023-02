Ricardo Gareca es pretendido por Vélez Sarsfield

Ricardo Gareca tuvo un buen rendiemiento con Perú en la Copa América. Foto: EFE

Ricardo Gareca es tentado por Vélez Sarsfield, club que está dispuesto a convencerlo para que sea su entrenador. Así lo dieron a conocer portales argentinos, tras la salida de Alexander Medina.

Vélez marcha en la decimosexta ubicación del torneo local y en cinco partidos, solo ha ganado uno. Tal rendimiento originó la destitución del estratega Medina.



De acuerdo a Diario Olé de Argentina, Vélez busca el regreso del entrenador para que se haga cargo del equipo. Su nombre es la principal opción que se maneja, este 26 de febrero del 2026.

Gareca y las opciones de Vélez



El interés de la escuadra fortinera surge a la par del de la Selección de Ecuador, que también busca un DT que asuma sus riendas. Sebastián Beccace es otra de las alternativas que barajaba el club argentino.



Con el una vez campeón de la Copa Libertadores, Gareca tuvo una de sus etapas más exitosas en su carrera. El 'Tigre' estuvo al mando de la escuadra entre 2009 y 2013.



En aquella etapa, el entrenador consiguió cuatro campeonatos de Argentina. El único año en el que su temporada estuvo en blanco fue en el 2010.



Después su paso por el conjunto argentino, Ricardo Gareca tomó las riendas de la Selección de Perú. Allí fue el último lugar en donde se desempeñó y consiguió llegar hasta una final de Copa América y clasificar al Mundial.

La FEF y Gareca

Desde la FEF se había mencionado que la contratación del DT para la escuadra nacional no pasaría del mes de febrero. Pese a ello, el nuevo estratega aún no ha sido anunciado.



Las negociaciones entre la entidad y Ricardo Gareca se mantienen avanzadas. De acuerdo al propio entrenador, no faltaba mucho para que se concrete su vinculación con la escuadra tricolor.



El plantel de la mitad del mundo tendrá sus próximos amistosos en la fecha FIFA de marzo y ya deberá contar un estratega. En tales cotejos se enfrentará a Australia.

