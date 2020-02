El DT Ricardo Ferretti elogia la actuación del ecuatoriano Énner Valencia más que su simbólico gol

LEA TAMBIÉN

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este lunes 10 de febrero del 2020 que tiene más elogio para la actuación del ecuatoriano Énner Valencia en el partido ante Guadalajara que su simbólico gol.

"Más que el gol, la actuación que tuvo es lo que me deja satisfecho; concretó una jugada de gol y estuvo cerca de concretar otras", señaló Ferretti en una rueda de prensa.



Valencia anotó uno de los goles con los que los Tigres derrotaron el sábado por 3-0 al Guadalajara con lo que rompió una seguidilla de un año, nueve meses y 25 días sin anotar en la liga, pero además creó amenazas en la puerta rival.



"Se estaba remarcando mucho la situación de Enner, yo le pedí que juegue bien", señaló el estratega, quien explicó ante los medios que en medio de la mala racha le sugirió al ecuatoriano no presionarse.

Con la victoria de los Tigres, apuntalada con dos anotaciones del francés André Pierre Gignac, el equipo saltó al octavo lugar para meterse en zona de clasificación con dos victorias, un empate, dos derrotas y siete puntos, sin embargo el técnico comentó que el resultado fue bueno, pero lo dejaron atrás.

"Aquí nadie se duerme en las cosas pasadas ni cuando gana, empata o pierde, nadie se queda ahí. El trabajo es diario con intensidad y compromiso para lograr lo que la institución pretende", explicó.

Ferretti reconoció que la mejoría de su equipo ante el Guadalajara fue grande respecto a la semana anterior en la que fueron vencidos 2-0 por el Pachuca, sin embargo ahora piensan en el próximo rival, el Santos Laguna, al que visitarán el domingo en la sexta fecha del Clausura.



"El Santos en Torreón (su estadio) es difícil. En el torneo pasado fue el líder, es un rival complicado y debo trabajar; el trabajo es diario y en chinga ganando, empatando o perdiendo", agregó.



Acerca del seguimiento de los medios al francés Gignac, quien está a dos goles de empatar la marca de 121 goles del chileno Humberto Suazo con el Monterrey, el otro equipo de la ciudad del norte, Ferretti quitó importancia al número y aseguró que el delantero no piensa en eso.



"André busca anotar en los partidos no por perseguir a alguien; es un delantero y si hace goles es para ayudar al equipo, no para colgarse medallitas", concluyó.

