Ricardo Dillon, entrenador del Mushuc Runa, considera que su sanción fue injusta porque fue provocada

Ricardo Dillon, técnico del Mushuc Runa, se mostró molesto tras conocer la sanción que le impuso la LigaPro de cuatro fechas por supuestos insultos al árbitro desde la tribuna, durante el partido contra Universidad Católica. El estratega justo cumplía otra suspensión.

En declaraciones a la estación ambateña, Stéreo Fiesta, el DT argentino aseguró este viernes 28 de agosto del 2020 que su reacción no fue contra el árbitro Guillermo Guerrero, sino contra los colaboradores del cuerpo técnico del 'Trencito Azul'.



"El preparador de arqueros de Universidad Católica, de origen venezolano (Manuel Sanhouse), me insultaba que cierre el o... Me ofreció pelear, que iba a ir al camerino e hizo de todo", contó Dillon. Y lamentó que el nombre del asistente del DT Santiago Escobar no constara en el informe.



"Tengo una mezcla de sentimientos: indignado, preocupado... siento que hay una persecución arbitral en mi contra. Yo nunca le falté el respeto al juez, las sanciones son inmerecidas", agregó el estratega del 'Ponchito' a la estación guaytamba.



Dillon justamente cumple una sanción de tres fechas, ya que fue expulsado en la quinta fecha ante Emelec, en Guayaquil. Así, contra la Católica cumplía dos jornadas y le faltaba una para volver a la zona técnica. Sin embargo, ahora tendrá cuatro jornadas más de suspensión encima, lo que le causa malestar e indignación, según aseguró.



El estratega no confirmó si realizarán alguna apelación. Por ello, se prevé que él cumplirá con las sanciones recién en la fecha 13, cuando visite al Delfín, en Manta.