¿Qué resultados necesita El Nacional para salvarse del descenso a la Serie B?

El Nacional llegó con vida a la última fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, pero su suerte todavía depende de otros resultados. En la fecha 15 de la segunda etapa, los criollos jugarán ante Orense en el estadio Nueve de Mayo de Machala, a las 15:30.

Para comenzar a jugar con los escenarios de la salvación, los criollos necesitan ganar el partido. Solo con la victoria se puede analizar las variables de la salvación. El único resultado que servirá, es ganar. Un empate o una derrota confirmarán el descenso de los rojos a la Serie B del 2021.



En el caso de lograr la victoria, el rojo necesitará otros resultados. La suerte de los rojos depende de lo que ocurra en otras canchas. Es necesario que Mushuc Runa o Liga de Portoviejo no ganen sus partidos ante Delfín y Aucas, respectivamente, para salvarse.



En el caso de que Mushuc Runa y la 'Capira' ganen sus partidos, a los puros criollos no el alcanza ni el triunfo. Las posibilidades del 'Bi-Tricampeón dependen de otros resultados. Según el calendario de la LigaPro, Mushuc Runa jugaría antes de los dos juegos claves en el descenso.



Así están los puntajes y ubicaciones



13. Mushuc Runa 28 -14

14. Orense 28 -20

15. Liga (P) 27 -21

16. El Nacional 26 -22



Fecha 15

19 de diciembre / 15:30

Mushuc Runa vs. Delfín



20 de Diciembre / 15:30

Orense vs. El Nacional

Liga de Portoviejo vs. Aucas





Mushuc Runa: no depende de otros resultado; con un triunfo salva la categoría. Si empata o pierde depende de otros resultados.





Orense: no depende de otro resultado. Con un triunfo sale del problema. Con un empate deberá esperar que Liga de Portoviejo no gane. Con un derrota necesita una derrota de Liga de Portoviejo y Delfín triunfe con siete goles de diferencia a Mushuc Runa



Liga de Portoviejo: depende de otros resultados. Necesita que Mushuc Runa o el Orense no ganen. Si empata necesita una goleada de Delfín a Mushuc Runa.



El Nacional: depende de otros resultados. Necesita un triunfo y que Liga de Portoviejo o Mushuc Runa no ganen. Si empata o pierde, descciende.