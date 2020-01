¿Quiénes son los responsables del fracaso de la Selección Sub 23 de Ecuador en el Preolímpico?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección ecuatoriana de fútbol Sub 23 registró en Colombia la peor participación en torneos preolímpicos. En 360 minutos de fútbol no consiguió goles y terminó la participación sin puntos y con nueve tantos en contra. Fue la participación número 13 en este tipo de torneos y se registró con un saldo en contra.

Ecuador perdió en la primera fecha contra Chile (3-0). Luego, el peor partido fue contra Colombia donde cayó 4-0; en ese juego recibió tres goles en 32 minutos. Ante Venezuela y Argentina, en la tercera y cuarta fechas, respectivamente, también se registraron derrotas por 1-0.



La tricolor fue la primera selección eliminada del Grupo A y el año futbolístico comenzó con críticas para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el DT Jorge Célico y los jugadores. Hay responsabilidades compartidas por el fracaso de la Tri.

El entrenador de Ecuador, el argentino Jorge Célico, durante el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23. Foto: EFE

El DT Jorge Célico no planificó bien, se distrajo con la Tri mayor y no encontró soluciones a los problemas futbolísticos



El entrenador argentino Jorge Célico llegó al torneo Preolímpico con las credenciales de ser campeón Sudamericano con la Sub 20 y tercero en el Mundial de Polonia. Sin embargo, en cuatro partidos, su manejo de selecciones se empañó. El DT, en una de las conferencias de prensa, dijo que la palabra ‘fracaso’ era muy dura para graficar lo ocurrido con la Selección.

En sus explicaciones expuso que hubo futbolistas que no quisieron ir al torneo a defender la camiseta tricolor. También responsabilizó a los clubes. "Emelec no prestó los jugadores, Aucas no prestó los jugadores. Hay un montón de cosas que yo no puedo hacer”, dijo el técnico.



El técnico recién en diciembre del año pasado comenzó a preparar al equipo. Estuvo a cargo de la Selección de mayores y se ilusionó con llegar al cargo. Tuvo su cabeza en amistosos de fecha FIFA y cuando se dedicó a la Sub 23 el tiempo apremiaba. Jugó dos amistosos y las festividades de fin de año y Navidad impidieron tener más entrenamientos. “Es una mentira que reiteradamente se dice. No es así de que yo me distraje dirigiendo la Selección mayor”, respondió el técnico.Sin embargo, Célico también permitió que en plena competición el delantero Leonardo Campana abandone la concentración para firmar por su nuevo club.

El presidente de la FEF Francisco Egas (der.), junto con Jordi Cruyff, DT de Ecuador. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Francisco Egas delegó la Selección mayor mientras buscaba DT para mayores



El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, aprovechó la relación que tiene con Jorge Célico para encargarle la Selección de mayores después del exitoso papel del DT en el Sudamericano y en el Mundial Sub 20. Egas y la FEF se demoraron en nombrar al técnico.



En el camino que siguió Egas y en la ruleta de nombres que tenía para el cargo fue incluido Célico. Después de los amistosos de fecha FIFA, Egas salió a decir que Célico no era opción para la FEF, pero en ese lapso se desperdiciaron días de trabajo.



Cuando clubes como Emelec y Aucas no quisieron prestar a sus futbolistas, el actual presidente de la FEF no hizo gestión para intentar convencer a los directivos. Fue evidente el distanciamiento político deportivo del presidente de la FEF con los directivos de los dos clubes que no prestaron a sus jugadores. “No hay justificación”, dijo el presidente en una declaración de este martes 28 de enero.



Aunque la FEF dio todas las facilidades a la Selección, la principal responsabilidad fue no haber hablado claro con el entrenador Célico.

Leonardo Campana, delantero de la Selección de Ecuador Sub 23. Foto: EFE

Los futbolistas no marcaron un solo gol

La Selección que llevó Jorge Célico fue la base de la Selección Sub 20. Sin embargo, en los cuatro partidos no hubo rastro de la tricolor mundialista y campeona del sudamericano. Ecuador tuvo la peor defensa del torneo. Jackson Porozo, Luis Segovia y el golero Moisés Ramírez tuvieron un pésimo rendimiento.



En el arranque del torneo, a los 20 minutos del primer partido contra Chile, Jordi Alcívar salió expulsado por doble tarjeta amarilla. Jordan Rezabala, José Cifuente, Alan Franco no tuvieron buen nivel. Los delanteros Leonardo Campana, Alejandro Cabeza y el volante ofensivo Jhon Jairo Sánchez no lograron marcar goles en los cuatro juegos.



Leo Campana tuvo licencia para abandonar la Selección en plena competición. Jugó un partido y después viajó a Inglaterra. Regresó para la tercera fecha y tampoco pudo estar en el último juego. Campana no logró marcar a pesar de que fue titular.

Antonio Valencia, de LDU, lleva la pelota ante la marca de Alexander Alvarado de Aucas en el cotejo del 11 de agosto del 2019 en el estadio Gonzalo Pozo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Aucas y Emelec negaron a los jugadores

La directiva de Emelec encontró un argumento de peso para negar a sus futbolistas a la Selección Sub 23. En la lista de Célico estaban Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí, pero el cuadro eléctrico negó la posibilidad de que sean parte de la Selección. Al no ser un torneo oficial reconocido por la FIFA no había obligación de prestar a los jugadores.



La directiva del ‘Bombillo’ se excusó diciendo que el equipo viajaba a la pretemporada a España y después tendrá la participación en la Copa Sudamericana. El mismo argumento utilizó Aucas. Alexander Alvarado era uno de los nombres claves para Célico, pero no pudo ser llamado.