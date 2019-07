Pablo Repetto se hartó de los rumores de la prensa

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, se enojó este jueves 11 de julio en la conferencia de prensa antes de la práctica. El uruguayo fue consultado sobre un supuesto problema en el camerino con Andrés Chicaiza, una de las contrataciones que llegó esta temporada al club como figura, pero que no ha tenido suficientes minutos.

“Estamos mejor que nunca. Que me sigan preguntando siempre lo mismo me duele mucho. ¿De dónde sacan esas bobadas? Ya dejen de preguntar esas bobadas. Es constante y cansa. Estamos mejor que nunca. Venimos de ganar y si quieren pregúntele a los jugadores. Son rumores, mejor no entremos en eso”, dijo el entrenador al cierre de la conferencia de prensa.



Los albos se alistan para jugar contra Católica este sábado 13 de julio en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Entre risas, aseguró que se siente favorito. Lo dijo sin menospreciar al rival.



“No se si seamos favoritos. Hay que revisar las estadísticas y esas páginas web”, dice el entrenador y luego hace una pausa. “Somos favoritos siempre. Lo fuimos ante Flamengo en Brasil y ante Olmedo”, dice riendo. “Me refiero que nos sentimos preparados para todos los partidos”, aclaró.



Para el duelo ante Católica, Liga contará con Rodrigo Aguirre y José Quintero. Ambos están disponibles después de superar una suspensión. También están a la espera de la habilitación de Antonio Valencia. Es el único de los tres fichajes (Luis Caicedo, Luis Caicedo) que se unieron a la plantilla para el resto de la temporada.



Ayer, el equipo realizó el último entrenamiento de fútbol táctico. También recibieron una charla de reciclaje y grabaron un video de retos.