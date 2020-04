El DT Pablo Repetto considera que los futbolistas necesitan un mes de preparación luego de la cuarentena

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, compareció la mañana del 1 de abril del 2020, a una rueda de prensa virtual con 60 periodistas. El DT uruguayo, desde la sala de su casa de paredes blancas, comentó que luego de la cuarentena, se necesitarán no menos de cuatro semanas para recuperar la forma deportiva de sus futbolistas.

“Estamos entrenando en las casas y si bien lo estamos haciendo bien, estar encerrados genera ansiedad y contribuye también al sedentarismo. Estando en casa a veces se come demás y no es la situación ideal para entrenarse, pero es lo único que podemos hacer” dijo el entrenador.



Por ello, el cuerpo técnico de LDU estableció unas rutinas diarias de trabajo. Utilizando la plataforma zoom, los 30 jugadores del equipo profesional, más cuerpo técnico y personal de apoyo de Liga se conectan todos los días, usando computadoras y celulares, para realizar trabajos físicos ordenados por los preparadores físicos Lorenzo Casales y Marcelo Cabezas.



“Se establecen rutinas que hacen que el jugador desayune a las 09:00, que se entrene una hora después. Él sabe que no puede acostarse tan tarde. Además, nos permite seguir manteniendo al grupo unido. Cada uno de los chicos, luego de la práctica puede expresar lo que siente y piensa”, añadió el entrenador de los albos.



Repetto reconoció que cuando se reanude el fútbol el calendario será apretado “sobre todo para los equipos que tenemos triple competencia (Copa Libertadores, torneo nacional y Copa Ecuador).