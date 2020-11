Pablo Repetto: 'Somos el equipo que más aporta jugadores a la Selección' 

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, se mostró optimista con el triunfo de este viernes 6 de noviembre del 2020 ante Orense. Los albos golearon 4-0 y ya llevan siete cotejos sin recibir goles en su estadio. Ante esto, el uruguayo advirtió que para enfrentar al Mushuc Runa y al Aucas van a tener que hacer variantes obligadas.

Repeto aseguró que habrán varios convocados a la Selección. No precisó la cantidad, pero se especula que serán siete. Incluso afirmó que del torneo local, Liga es el equipo con más jugadores en la Tri de Gustavo Alfaro.

“Tendremos bajas importantes por la convocatoria de la Selección. Estamos preparados para jugar con la misma actitud todos los partidos y apoyamos a los jugadores que cumplirán su sueño en la selección”, dijo Repetto en rueda de prensa.



Sin embargo aseguró que no será sencillo sin los futbolistas que venían jugando habitualmente en su equipo.



“Varios de nuestros jugadores están en convocatoria de la Selección. Quisiéramos contar con ellos para los partidos complicados que tendremos ante Mushuc Runa y Aucas. Somos el equipo que dará más jugadores a la selección”, advirtió Repetto.



La Tri enfrentará a Bolivia y a Colombia el 12 y 17 de noviembre del 2020 respectivamente. Las fechas coinciden con los partidos de Liga por la LigaPro y además el torneo no se paralizará. La nómina se hará oficial este sábado 7 de noviembre del 2020.



Sobre su renovación, advirtió que todavía no ha firmado nada con la dirigencia de Liga. Sin embargo su deseo es continuar en el club, al igual que el de los directivos.



“Aún no he firmado mi renovación con el club. Las ganas por continuar están y también por parte del club. Estamos negociando detalles para continuar oficialmente un año más”, puntualizó.