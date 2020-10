Pablo Repetto ve a River Plate como candidato a ganar la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito quiere asegurar el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores 2020. El equipo albo ya está clasificado a los octavos de final, pero se enfrentará este martes 20 de octubre (19:30) contra River Plate para definir al líder de la llave.

Pablo Repetto, director técnico del equipo albo, elogió al plantel dirigido por Marcelo Gallardo, a quien ve como "un caso atípico en el fútbol argentino", al permanecer seis años como director técnico del cuadro 'millonario'.



Al uruguayo no le quedan dudas cuando manifiesta que River Plate es uno de los candidatos para levantar el título. A su criterio, el subcampeón de la Libertadores 2019 y campeón de la edición de 2018 cuenta con un plantel consolidado.



"Lo primero que queríamos era clasificarnos y no disputar el pase a la próxima instancia de visitante y ante el equipo de Gallardo. Sabemos de la dificultad del partido. Ahora queda pelear esa primera plaza", dijo Repetto, en una entrevista con Diario Olé.



​El DT charrúa aseguró que la prioridad de Liga es quedar en primer puesto de la llave. Al equipo azucena le bastaría con un empate en el estadio Monumental, pero Repetto indicó "que no asumiría riesgos innecesarios" ya que el plantel debe cuidar a sus jugadores para la LigaPro y los octavos de final de la Copa.



"(River Plate) es uno de los candidatos, no tengo dudas de ellos. Está más que claro por antecedentes y por lo que se ha visto después de tanto tiempo", mencionó con respecto al compromiso.



Liga de Quito llegará al encuentro con una derrota (3-2) en la LigaPro frente a Independiente del Valle. Antes del encuentro con los 'rayados', los albos mantenían una racha de 12 partidos sin derrotas, que incluían tres victorias consecutivas en la Libertadores.