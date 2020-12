El DT Repetto alista el equipo para la gran final Liga vs. Barcelona SC

Pablo Repetto arma la estrategia para enfrentar a Barcelona en el partido de vuelta de la final. Mantendrá la base del plantel que igualó en el estadio Monumental de Guayaquil, pero tratará que su equipo sea más explosivo por las bandas.

El estratega uruguayo de Liga de Quito planteará una propuesta ofensiva, sin descuidar la marca en su medio campo y la defensa, para buscar el triunfo. Los laterales Pedro Pablo Perlaza y el ‘chavo’ Christian Cruz, que suelen subir al área rival, serán claves en la estrategia.



La ‘U’ volvió a las prácticas el 25 de diciembre en el Complejo de Pomasqui. Un día antes, el estratega Repetto dio descanso al equipo.



Una de las buenas noticias que recibió el Dt charrúa es la versión de los médicos sobre la recuperación del argentino Lucas Villarruel. El mediocampista se ejercitó aparte ya que solo tiene una distensión en la zona de los músculos isquiotibiales y es probable que pueda recibir el alta para el encuentro del martes 29 de diciembre del 2020.

“Queda demostrado que tenemos un plantel competitivo. Iremos a jugar con todo en la final”, expresó el técnico de los albos tras el primer cotejo.



El estratega confía en el mediocampista Junior Sornoza, quien en la final de ida fue uno de los mejores jugadores del partido. El manabita se asocia a la perfección con Jhojan Julio y el colombiano Cristian Martínez Borja, el goleador del torneo con 24 tantos.



“Liga es una familia. La plantilla, cuerpo técnico, administrativo, dirigencial. Lo hemos demostrado de muchas formas y sobre todo en la cancha, somos solidarios en cada espacio”, reconoció el DT.



Los albos volverán a entrenar este 27 de diciembre del 2020 en Pomasqui y el 28 de diciembre estarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Por su parte, los jugadores de Barcelona se entrenaron y quedaron concentrados el 26 de diciembre del 2020 para lo que será la final por el título del fútbol ecuatoriano ante LDU.

Los jugadores de BSC se entrenaron el 26 de diciembre del 2020 en Guayaquil. Foto de la cuenta Twitter @BarcelonaSC

El elenco torero se ejercitó desde las 08:30 en las canchas alternas del estadio Monumental y allí el entrenador Fabián Bustos dirigió prácticas de fútbol en “espacios reducidos”. Luego de eso los jugadores quedaron concentrados y volverán a ejercitarse este 27 de diciembre, también en el Monumental. Así lo confirmó Barcelona en sus redes sociales.

Desde la inauguración del estadio de LDU en 1997, Barcelona no ha podido ganar a los universitarios en ese escenario del norte de Quito. Por eso, tras el encuentro de ida, el entrenador Bustos aseguró que “Barcelona no saldrá a esconderse en la final” y mencionó que el plantel saldrá a proponer y ganar por primera vez en Ponciano.



En la definición de la LigaPro no está contemplada la variable del gol de visitante. En caso de un empate, el título se definirá por los lanzamientos penales.



En el cotejo de ida, el 23 de diciembre en el estadio Monumental de Guayaquil, ambos clubes igualaron 1-1.



El sistema de Videoarbitraje (VAR), aprobado por la Ecuafútbol, será instalado mañana en el escenario.