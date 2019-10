Dimite el seleccionador de Bulgaria, Krasimir Balakov

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de Bulgaria, Krasimir Balakov, en el cargo desde hace menos de cinco meses, dimitió este viernes 18 de octubre de 2019 debido a los pobres resultados de su equipo, el último un 6-0 con Inglaterra marcado por los insultos racistas desde la grada.

La Federación Búlgara de Fútbol (BFU) anunció la marcha del técnico de 53 años al término de una reunión este viernes de su comité ejecutivo.



“Cruzo los dedos por el próximo seleccionador porque la situación no es en absoluto rosa”, declaró Balakov ante los periodistas tras la reunión.



El antiguo volante de la selección de Bulgaria asumió el cargo de seleccionador el 1 de junio con el objetivo de clasificarse a la Eurocopa-2020.



Tras cinco derrotas y un empate desde junio, Bulgaria es última del grupo A. Disputará su último partido clasificatorio contra República Checa el 17 de noviembre.



El último partido contra Inglaterra, perdido el lunes 6-0, estuvo marcado por los actos racistas de un grupo de aficionados búlgaros hacia los jugadores negros ingleses.



Estos incidentes fueron “la gota que colmó el vaso”, indicó este viernes Balakov.



Krasimir Balakov pidió perdón el martes por los hechos acaecidos en Sofía. La víspera del partido, él había estimado en conferencia de prensa que “Bulgaria no tenía un gran problema (de racismo)” en comparación con el fútbol inglés.



Balakov sustituyó en junio a su antiguo compañero Petar Hubtchev, en el puesto desde finales de 2016.



Como centrocampista ofensivo, Balakov formaba parte del emblemático equipo que alcanzó las semifinales del Mundial de 1994 en Estados Unidos.



La UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra Bulgaria y su comisión de disciplina se reunirá el 28 de octubre.



La policía búlgara identificó a 16 sospechosos de los incidentes racistas y arrestó a once, cinco de ellos este viernes.