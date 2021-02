Renato Paiva está listo para su debut como DT de Independiente del Valle

Renato Paiva, entrenador portugués, de 50 años, es el único de los 16 entrenadores de la Serie A, que dirigirá su primer partido en el fútbol ecuatoriano, estará al frente de Independiente del Valle. Sus otros colegas ya han tenido experiencias en el torneo local.

“A todos alguna vez nos ha tocado debutar. Todos empezamos algo por primera vez. Hoy me toca a mí y espero hacerlo de la mejor manera”, dijo el técnico europeo, en la rueda de prensa de hoy 19 de febrero de 2021.



Independiente asume nuevos ciclos. El pasado jueves anunció oficialmente el avance de obras de su estadio, ubicado dentro del mismo complejo en Chillo Jijón. Ahora, se alista para medirse a Orense, en el primer partido de la temporada.



“Estoy muy contento por lo demostrado por mi equipo en los partidos que hicimos en pretemporada. No me gusta la definición de partidos amistosos, porque siempre afrontamos la competencia cuando entramos a la cancha”, añadió el extécnico de juveniles del Benfica de Portugal.



Los ‘rayados’ tienen previsto viajar este 20 de febrero hasta Machala para afrontar el compromiso. En el cuerpo técnico de Independiente sostienen que Orense es un club completamente renovado y entienden que el rival dará dura pelea para el juego del domingo.



Los rayados afrontarán esta temporada su participación en el torneo local y en la segunda fase de la Copa Libertadores. Jugarán una serie de eliminación ante Unión Española, entre el 9 y 16 de marzo. Para esta campaña, el club contrató al argentino Nicolás Previtali, volante y los delanteros Stiven Plaza y Brian Montenegro.