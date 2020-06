Renato Ibarra renovó con América, pero el club todavía no ha definido su futuro

LEA TAMBIÉN

Renato Ibarra habló sobre su renovación con el América de México y medios de ese país reportan que el atacante fue inscrito para la temporada 2020. Pese a eso, su continuidad en el club sigue en duda, puesto que hasta el momento la directiva no se ha manifestado al respecto.

Luego de subir un video a sus redes sociales, en el que ofreció disculpas públicas por los hechos ocurridos en marzo del 2020 -cuando fue detenido por supuesta tentativa de femicidio contra su pareja, que estaba embarazada- las especulaciones sobre su continuidad en el club volvieron a tomar fuerza.



En la audiencia del pasado 13 de marzo, la justicia mexicana retiró los cargos al deportista, luego de que su pareja se retractara de sus declaraciones iniciales, por lo que este recuperó su libertad.



El atacante se disculpó con su pareja y la hinchada, pidió una segunda oportunidad y dijo que buscará ayuda para “mejorar como persona”, además que quiere “trabajar en pro de las mujeres, para que sus derechos sean respetados”.



Minutos posteriores a la publicación, el extremo ecuatoriano de 29 años concedió una entrevista a John Sutcliffe, de la cadena ESPN. Ahí aseguró que firmó su renovación con el conjunto de la capital mexicana, y que sus “mejores años están por venir”.



Además, fue inscrito por la directiva como miembro de la plantilla para afrontar el Torneo Apertura 2020, según publicó radio W Deportes, de México. En reiteradas ocasiones, el DT Miguel Herrera manifestó su deseo de contar con el ecuatoriano.



Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del club, sobre la continuidad de Ibarra. ESPN reportó que el sábado 28 de junio el ecuatoriano no se entrenó con el resto del grupo. Por lo que su futuro aún no está definido.