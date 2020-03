Renato Ibarra afronta cargos por tentativa de femicidio

LEA TAMBIÉN

Renato Ibarra pasó el fin de semana detenido, debido a una acusación de violencia intrafamiliar. El pasado domingo 8 de marzo de 2020 fue la audiencia del jugador, que el sábado fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La diligencia se realizó a las 09:45 de ayer, bajo la dirección de la jueza Esperanza Medrano Ortiz. Hasta el cierre de esta edición, no se conoció la resolución judicial.



Ibarra afrontó cargos por violencia familiar y tentativa de femicidio, según informaron los medios de comunicación mexicanos, que cubrieron la audiencia.



El deportista, junto a otras cinco personas, supuestamente habría golpeado a su esposa, embarazada, y a la hermana de ella, en su departamento, en la capital mexicana.



La defensa del deportista solicitó privacidad en la audiencia, por tratarse de un personaje público. Ibarra, mediante sus abogados, solicitó la presencia de un representante del consulado ecuatoriano, pero estos no se presentaron al lugar.



Renato Chávez abogado de las hermanas -hijas del exfutbolista Cléber Chalá- desmintió un supuesto acuerdo con el deportista, para evitar una pena judicial. “El tema sigue su curso normal” dijo al diario mexicano El Universal.



La mujer, que está bajo cuidados médicos debido a su embarazo, no asistió a la audiencia, por lo que delegó a Chávez en su representación.



América, club donde milita el ecuatoriano, emitió un comunicado en días pasados, en el que evitan ahondar en el tema, hasta que las autoridades se pronuncien.