El reinicio del Campeonato sigue sin fecha para reactivarse y hay protocolos para todos los clubes y jugadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Byron Castillo, lateral de Barcelona, extraña los entrenamientos en la cancha, reunirse con sus compañeros y jugar fútbol. Sin embargo, siente temor por regresar a la actividad, debido al covid-19.

El deportista reconoció que él y sus compañeros tienen temor debido a las noticias que reciben diariamente sobre los alcances del virus. “Hay que seguir protocolos para volver a la cancha”, dijo.



El pasado viernes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció cambios en las políticas de emergencia. A partir del 4 de mayo, el aislamiento social pasará a ser distanciamiento social, con lo que se busca retomar paulatinamente las actividades en el país. ¿La medida genera algún cambio en el caso del fútbol?



El retorno de la actividad futbolística aún tomará tiempo, según indicó la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor. “Los eventos deportivos masivos continúan suspendidos hasta futuras disposiciones del COE nacional”.



Alberto Díaz, director ejecutivo de LigaPro , le dijo a este Diario que el fútbol ecuatoriano volverá cuando lo determinen las autoridades. “Será el Gobierno quien marque los plazos para la vuelta del fútbol. Lo que sí tenemos previsto es reservar un período mínimo anterior a la reanudación del torneo para permitir a los equipos llevar a cabo una fase de readaptación física”.



Sin embargo, el organismo ya cuenta con un protocolo sanitario para el reinicio de actividades. Este fue diseñado por los jefes de los cuerpo médicos de los clubes de la Serie A y un puñado de galenos de la B.



Daniel Rosales, médico de Aucas, participó en el diseño de los protocolos de emergencia. Según él, la difusión y estudio de este documento servirá para reducir riesgos cuando se reinicie el torneo.



De acuerdo con el protocolo, todos los deportistas, miembros del cuerpo técnico y personal de apoyo de los clubes profesionales deberán someterse a exámenes para descartar el contagio de covid-19.



La nueva normalidad del fútbol también establece entrenamientos con grupos reducidos, viajes en transportes que hayan sido desinfectados previamente y la imposibilidad de hacer ‘paradas técnicas’ en gasolineras o sitios para comprar bocadillos o ‘snacks’.



Rosales explicó que estos parámetros también deberán compartirse con las compañías que realicen los traslados y logística para los juegos, además de que tendrán reuniones con las aerolíneas para socializar las medidas.



Respecto a las declaraciones de la Ministra de Gobierno, Rosales mencionó que estarán pendientes de las decisiones estatales. No obstante aclaró que la proximidad de la fecha del cambio del aislamiento al distanciamiento social no garantiza un reinicio inmediato del torneo.



“Es un paso importante, pero no quiere decir que todo se retomará de golpe. Calculamos que necesitaremos aproximadamente dos o tres semanas de trabajo previo, para evitar lesiones en los deportistas”, explicó. Con él coincidió Tyron Flores, director médico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él sostuvo que tener una fecha referencial para retomar las actividades es “un respiro” luego de más de un mes de aislamiento.Contó que las asociaciones nacionales, en conjunto con la Conmebol, enviaron a la FIFA un protocolo sanitario para que sea revisado por las autoridades.



Díaz de LigaPro añadió que se está considerando hacer ajustes al formato del Campeonato, aunque recalcó que no hay nada definido. “Queremos minimizar el riesgo de contagio entre los profesionales del fútbol”.