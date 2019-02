La ‘reina’ Marta Vieira da Silva no piensa en el retiro y seguirá jugando fútbol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La mejor futbolista del mundo, la brasileña Marta Vieira da Silva, afirmó este miércoles, 20 de febrero del 2019, por las redes sociales que no se retirará de las canchas y que el mensaje de este martes, en el que anunció que se dedicaría a su familia, es una estrategia de publicidad para una nueva serie de Netflix que llega a Brasil.

"Caaaaalma gente! Solo dije que me iría a dedicar a la familia, no a dejar mi súper poder de jugar pelota", expresó la jugadora a través de un mensaje publicado este miércoles en su cuenta en Instagram.



El nuevo mensaje de la futbolista, que hace parte de la estrategia de mercadeo de Netflix para comercializar la serie "The Umbrella Academy", da un respiro a la afición que llegó a pensar en un retiro temporal de la 'rainha' (reina) del fútbol.

​



En el vídeo de aproximadamente un minuto, Marta llega a una mansión, donde va a encontrarse con su familia, pero se topa con unos villanos y comienza a luchar con ellos.



Las especulaciones de su retiro se dieron después de que la jugadora publicara un misterioso mensaje en Instagram el martes.

"Comunico a todos una decisión importante: este año me voy a dedicar a mi familia. Al final, la familia siempre está en primer lugar", señaló entonces la jugadora.

​



Hasta hoy, la duda se había mantenido por la confirmación que Etivaldo Vadao Gómes, el técnico de la selección brasileña, había hecho sobre la participación de la futbolista en el torneo estadounidense She Believes Cup, a partir del 27 de febrero,a través de su blog.



La seis veces elegida por la FIFA como la mejor jugadora del mundo inició su carrera en el Vasco da Gama y ahora defiende los colores del Orlando Pride estadounidense.



La rainha Marta es uno de los grandes nombres de la historia del fútbol brasileño, por lo que el famoso estadio del Maracaná, en Río de Janeiro, le rindió homenaje incluyéndola en su paseo de la fama junto a figuras como Pelé y Ronaldo.

También es la máxima goleadora histórica de la Canarinha y de la Copa del Mundo Femenina con 15 dianas, superando a la alemana Birgit Prinz.



La selección brasileña se estrenará en el Mundial Femenino de Fútbol el 9 de junio ante Jamaica, en Grenoble, Francia.



El equipo está en el grupo C, también con Australia e Italia.