Recortan el Rally WRA de Guanajuato, México, por el covid-19

Patrick Suberville, director del Rally WRC México 2020, anunció este sábado que la tercera fecha del campeonato mundial se dará por terminada esta noche, un día antes de lo previsto, como consecuencia del covid-19.

“Hay que atender los llamamientos de las autoridades y puedo decir que se toma esta decisión por los cierres de vuelos en otros países, porque los integrantes de algunos equipos tienen miedo de quedarse más tiempo en México y no saben si podrán regresar a sus países”, dijo Suberville.



Suberville explicó que la actividad de este sábado se llevará a cabo con normalidad, por lo que se cumplirá con el programa hasta terminar la SS21 nocturna en el Rock and Rally León. Los tramos que se perderán son los tres que estaban programados para este domingo.



“Vamos a perder los tres tramos de este domingo, pero los eventos de este sábado se mantendrán de manera normal, la gente puede asistir; no hay ninguna emergencia en México, la decisión se toma en apoyo a las personas que vienen del extranjero, para permitirles regresar a casa”, compartió.

Patrick Suberville declaró que al terminar la actividad programada para este sábado se llevará a cabo la premiación de la tercera fecha del campeonato.



“La premiación va a ser después del Rock and Rally. No va a ser una ceremonia como a la que estamos acostumbramos, será más compacta, similar a lo que se hace después de un power Stage”, confesó el directivo.

En la actividad de este sábado, hasta el final del bucle matutino el francés Sebastién Ogier del equipo Toyota Gazoo Racing estaba primero; el finlandés Teemu Suninen del M-Sport Ford era segundo a 28.3, seguidos del estonio Ott Tnak de Hyundai Shell Mobis a 34.9.



México está en la fase uno de la alerta por el covid-19, luego del registro de 26 casos en el país.