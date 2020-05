La Real Sociedad y el Athletic Bilbao pidieron jugar con público la final de la Copa del Rey  

LEA TAMBIÉN

La Real Sociedad y el Athletic Bilbao han pedido este lunes 4 de mayo del 2020 a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que la final de la Copa del Rey, aún sin fecha, se juegue con público y con carácter oficial.

Los dos clubes “ han acordado solicitar a la RFEF que la final de Copa se pueda celebrar con público y de manera oficial, a puerta abierta, en una próxima fecha a determinar de acuerdo entre las tres partes ” , afirma un comunicado conjunto.



La decisión ha sido consensuada tras una reunión de los presidentes de la Real, Jokin Aperribay, y del Athletic, Aitor Elizegi, con el de la RFEF, Luis Rubiales.



El deseo de jugar con público ya había sido uno de los factores tenidos en cuenta el pasado 11 de marzo para aplazar la final, prevista inicialmente para el 18 de abril, ante la posibilidad de que hubiera que jugarla a puerta cerrada por el coronavirus, que posteriormente obligó a suspender las competiciones futbolísticas en España.



“El deseo y la voluntad de ambos clubes siempre ha sido, ahora y antes, jugar la final con la presencia de nuestros aficionados y aficionadas ” , aseguran los dos equipos, pese a que podría llevarles a perder la plaza de Europa League que adjudica esta competición.



El 23 de abril, la UEFA abogó por que las plazas para competiciones europeas de clubes se adjudiquen “según méritos deportivos” , si no se pueden acabar las competiciones nacionales.



De esta manera, la última plaza para la Europa League en España recaería en el séptimo clasificado de la Liga, en lugar del ganador de la Copa, si la final no se disputa.



Ante esta situación, el Athletic, décimo clasificado liguero en el momento de pararse la competición, mostró entonces su “profundo desacuerdo” con esa decisión, que le privaría de una posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada.



“Entendemos que, en caso de finalizar anticipadamente las competiciones, debe aplicarse el criterio de asignar una plaza para la Europa League 2020-21 al finalista de Copa que no accede a través de la competición liguera”, había añadido el Athletic.



La Real Sociedad, por su parte, tiene, por ahora, adjudicada plaza de Champions League.



En su comunicado de este lunes, ambos clubes vascos también solicitaron a la RFEF que modifique el calendario de competición, de manera que “la final de Copa se pueda celebrar como título oficial con el apoyo y el calor de los aficionados y aficionadas de ambos equipos”.



La Federación ya ha mostrado en un comunicado su acuerdo con lo solicitado por ambos clubes.



La RFEF “articulará los mecanismos reglamentarios necesarios para que la Final de la Copa de SM el Rey se dispute como competición oficial en el momento oportuno durante el año 2020 o el 2021 y siempre antes de que se dispute la Final de la Temporada 2020/2021”, afirma un comunicado de la entidad.



Real Sociedad, Athletic y RFEF decidirán conjuntamente la nueva fecha para esta final de Copa.