El Real Madrid registra la peor sequía goleadora de su historia

El Real Madrid registró este sábado, 20 de octubre del 2018, la peor racha sin marcar de sus 116 años de historia al estar 481 minutos sin ver puerta, lo que supone ocho horas y un minuto sin acertar con la portería contraria.

Los blancos, que llevaban 409 minutos sin marcar antes de medirse al Levante, llegaron al minuto 55 este sábado en el Santiago Bernabéu sin ver puerta, alcanzando su peor serie consecutiva sin marcar, que databa de la temporada 1984/1985 cuando estuvo siete horas y 44 minutos sin sacar el balón de la portería contraria.



El gol de Marcelo en el 72 para poner el 2-1 definitivo en el marcador sirvió para poner fin a esa mala racha y colocar un nuevo récord negativo de 481 minutos.



La serie negra empezó tras el gol de Marco Asensio contra el Espanyol el 22 de septiembre en Liga (1-0) , al que siguieron cinco partidos oficiales sin marcar frente a Sevilla (0-3) , Atlético de Madrid (0-0) , el CSKA de Moscú (0-1) , Alavés (0-1) y los 71 primeros minutos frente al Levante.



Sergio Ramos: "Lopetegui tiene el apoyo del vestuario"



El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habló en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras la derrota (1-2) frente al Levante donde aseguró que "Lopetegui tiene el apoyo del vestuario", aunque no repitió que fuera una "locura" prescindir de sus servicios como sí hizo tras la derrota frente al Alavés.



"Los cambios de entrenador nunca son buenos. Es mucho más fácil hablar cuando las cosas no salen, es ventajista. Julen tiene el apoyo de todo el vestuario y hay que darle la vuelta entre todos, aunque las decisiones las toman los de arriba", dijo al ser preguntado sobre si mantenía su opinión de que sería una "locura" echar a Lopetegui, como dijo tras la derrota frente al Alavés el pasado 6 se octubre.



Tras el partido frente al Levante, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, bajó al vestuario del equipo, pero Ramos no desveló nada de este encuentro.



Ramos insistió que la decisión de prescindir de Julen Lopetegui no depende de los jugadores: "A mí si me piden opinión yo la doy, pero una decisión tan importante dentro del club no depende de un jugador".