Real Madrid cura heridas ante el colista y sigue la estela del Barça

El Real Madrid se colocó segundo provisionalmente en la clasificación de la Liga española tras golear sin problemas (5-0) en casa a su vecino y colista Leganés, este miércoles 30 de octubre de 2019 en la undécima jornada.

Con 21 puntos, el equipo 'merengue' se mantiene a uno del FC Barcelona (22 puntos) , que el martes había vencido también ampliamente (5-1) al Valladolid, liderado por un estelar Lionel Messi, que firmó dos goles y dio dos asistencias.



Por detrás quedan Granada (3º), Atlético de Madrid (4º) y Sevilla (5º), los tres igualados a 20 puntos, a uno del Real Madrid y a dos del Barça. El Granada visita el jueves al Getafe (13º) y puede recuperar el liderato en caso de victoria en el Coliseum Alfonso Pérez.



Barça y Real Madrid, eso sí, tienen pendiente de disputar un partido, el que no jugaron entre sí el pasado fin de semana. Ese primer 'Clásico' de la temporada fue reprogramado para el 18 de diciembre.



En su partido ante el 'Lega', el Real Madrid no tuvo ningún problema y dejó el choque ya encarrilado en los primeros minutos.



El brasileño Rodrygo (minuto 7) y el alemán Toni Kroos (8) marcaron rematando en el área pequeña sendos pases del francés Karim Benzema.



En el 24, Sergio Ramos amplió la cuenta del Real Madrid transformando un penal.



En la segunda mitad, Benzema marcó otro penal, en el 69, y en el 90+1 cerró la goleada el serbio Luka Jovic, de cabeza a centro de Dani Carvajal.



Este partido suponía el reencuentro del Real Madrid con la Liga, once días después de la dolorosa derrota 1-0 en Mallorca, que dejó al entrenador Zinedine Zidane en la cuerda floja.



La victoria posterior en Turquía ante el Galatasaray (1-0) en Liga de Campeones y este triunfo contra el Leganés calman los ánimos y dan un respiro al técnico francés.



“Era un partido importante para nosotros. Lo hemos empezado bien y eso nos lo ha facilitado. Pero no creo que haya sido el mejor partido de lo que llevamos de temporada”, estimó Zidane.