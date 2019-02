Real Madrid gana al Alavés y recorta diferencias con Atlético y FC Barcelona

LEA TAMBIÉN

El Real Madrid, que ganó por 3-0 este domingo 3 de febrero de 2019 al Alavés (7º), consolidó su tercera posición en la liga española, tras la disputa de la 22ª jornada, en la que redujo diferencias respecto a los dos primeros, el líder FC Barcelona, que empató (2-2) el sábado en casa con el Valencia (8º), y el Atlético, segundo, que perdió por 2-0 en campo del Betis (6º).

El Real Madrid, con su victoria con goles de Karim Benzema (30), Vinicius (80) y Mariano Díaz (90+1), está ahora a cinco puntos del Atlético y a ocho del Barcelona.



La jornada fue redonda para el Real Madrid, ya que el cuarto clasificado, el Sevilla, perdió el sábado por 1-0 en campo del Celta y se encuentra ahora a seis puntos del equipo entrenado por el argentino Santiago Solari.



Este nuevo triunfo fortalece al francés Benzema, autor de su sexto gol en cuatro partidos oficiales, el décimo esta temporada en Liga y el decimoctavo entre todas las competiciones.



Y la semana se anuncia eléctrica en España ya que el Real Madrid se debe enfrentar a sus dos rivales históricos, primero en semifinales de Copa del Rey en el Camp Nou, y después en el Metropolitano ante el Atlético en la 23ª jornada de Liga.



Y a continuación aparece el duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax de Ámsterdam, en un encadenamiento de partidos decisivos para el equipo de Santiago Solari.



El Atlético de Madrid perdió por 1-0 en su visita al Betis y desaprovechó también una gran ocasión para acercarse al Barcelona.



En el estreno de Álvaro Morata como jugador del Atlético, además como titular y durante los 90 minutos, el equipo colchonero fue incapaz de hacerle un gol al Betis y vio como en la segunda mitad, un penal por una mano de Filipe Luis, lo transformó Sergio Canales (65) en el único tanto del partido, el que acabó dando los tres puntos a los locales.



Tras el empate del Barcelona del sábado, el equipo que dirige Diego Simeone tenía una gran ocasión para ponerse a tres puntos del líder, pero tampoco demostró en Sevilla muchos argumentos para llevarse la victoria.



Morata tuvo la ocasión más clara del partido en la primera parte, al rematar un centro de Antoine Griezmann que detuvo el arquero Pau López (9), minutos después de que el portero rojiblanco Jan Oblak evitase que Zouhair Feddal abriese el marcador con un cabezazo en un córner (3).



El segundo periodo fue algo más movido, con ocasiones para Griezmann y Canales al inicio de la reanudación (53 y 58), hasta que llegó la jugada del penal que decidió el partido.



No obstante, los madrileños pudieron haber arañado un punto si un disparo de Griezmann no se hubiese estrellado en el palo (67).



Tras el partido, Simeone destacó el trabajo de Morata: “En los pocos días que ha estado con nosotros trabajó muy bien, con mucho entusiasmo, mucha ilusión, ojalá que pueda encontrar el camino del gol, que es lo que necesitamos”.



Sobre el encuentro, el argentino admitió que hubo “pocas ocasiones de gol para los dos y ellos aprovecharon el penal que les dimos y se fueron justos ganadores”.



Tras este resultado, el Barcelona aumenta a seis puntos su ventaja con respecto al Atlético.



Antes, Villarreal y Espanyol empataron a dos goles y sumaron un punto cada uno que no les permite alejarse de la zona baja de la clasificación.



El equipo local se adelantó con dos goles marcados por Vicente Iborra (37) y Santi Cazorla de penal (65), pero fue incapaz de mantener la ventaja en los últimos minutos y los catalanes empataron con goles del italiano Daniele Bonera (en contra, 76) y Roberto Rosales (81) .



El Villarreal sigue penúltimo, con 19 puntos, a seis del Espanyol (14º). Por su parte, el Eibar (10º) goleó al Girona (16º) por 3-0, con un doblete del brasileño Charles (46, 57 penal) y un tanto de Rubén Peña (37).