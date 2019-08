Pablo Repetto: 'Nosotros no estábamos con esa hambre de pelear cada pelota como la última'

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de LDU, llegó a la conferencia de prensa junto a Edison Vega. El uruguayo comenzó diciendo que Liga no estuvo a la altura y que en el arranque del partido pasaron cosas que fueron determinantes en la derrota 3-0 ante Boca, por la ida de los cuartos de final.

“Ese segundo gol fue determinante. Fue una jugada que no fue falta. Nos golpeó la expulsión. El tercer gol es una distracción. No hablar que ellos fueron superiores”, respondió en la primera pregunta.



"Cuando no estás a la altura no haces un buen partido", complementó el DT.



Siguió y admitió las desatenciones. “No estuvimos atentos. Tuvimos ese bajón del primer gol. La expulsión y el segundo gol fueron determinantes. Hoy no pudimos repetir lo que hicimos en otros partidos de la Copa. La autocrítica está y no estuvimos a la altura”, manifestó.



Repetto dijo que no volvió a ver la jugada de la expulsión de Jefferson Orejuela. “No puedo opinar. La jugada del segundo gol no fue falta. Fue determinante porque es el inicio del segundo tiempo y con uno menos. Con Minda no me di cuenta lo qué pasó”, reconoció.



“Cuando no estás a la altura hay muchas debilidades. Mejoramos un poco después de los 25 minutos. Ellos se defendían bien y aprovecharon el espacio. No estamos contentos con esto”, manifestó el técnico.



Sobre la revancha ante Boca, Repetto dijo que espera una reacción y que su equipo no jugó una final. “El equipo no tuvo hambre. Es una crítica que nos tenemos que hacer. Si nos equivocamos terminas pagando. En este nivel no te perdonan. Tener amor propio para ir a pelear. Uno tiene que soñar y vamos a tratar de luchar. Si nos toca quedar eliminados irnos con la frente en alto”, dijo el técnico uruguayo.



"El equipo hoy no jugó una final, porque nos ganaban las divididas, porque ellos estaban más claro de lo que había que hacer en el partido y nosotros no estábamos con esa hambre de pelear cada pelota como la última. Hoy pagamos con esos errores que a este nivel no te perdona. Ahora no queda más que tener el amor propio que ir a pelear el partido allá", añadió el DT.

Goleda de Boca en Quito Calentamiento de los jugadores de Liga de Quito previo al cotejo de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, el miércoles 21 de agosto del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Calentamiento de los jugadores de Boca Juniors previo al cotejo de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Liga de Quito, el miércoles 21 de agosto del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Calentamiento de los jugadores de Boca Juniors previo al cotejo de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Liga de Quito, el miércoles 21 de agosto del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los jugadores de Liga de Quito y Boca Juniors saltan al campo de juego el miércoles 21 de agosto del 2019 previo al cotejo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Lisandro López de Boca Juniors salta al campo de juego previo al cotejo ante Liga de Quito por los cuartos de final en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el miércoles 21 de agosto del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Luis Antonio Valencia (izq.) jugador de Liga de Quito, salta al campo de juego previo al cotejo ante Boca Juniors el miércoles 21 de agosto del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los jugadores de Liga de Quito, saltan al campo de juego previo al cotejo ante Boca Juniors el miércoles 21 de agosto del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los jugadores de Boca Juniors saludan con los de Liga de Quito previo al cotejo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los jugadores de Liga de Quito previo al cotejo ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado el miércoles 21 de agosto del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los jugadores de Boca Juniors previo al cotejo ante Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado el miércoles 21 de agosto del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Ramón Abila (17) de Boca Juniors celebra el gol anotado a Liga de Quito durante el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Luis Antonio Valencia (5) de Liga de Quito pelea el balón con Salvio (27) de Boca Juniors durante el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Anderson Julio (11) de Liga de Quito pelea el balón ante tres zagueros de Boca Juniors durante el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el miércoles 21 de agosto del 2019, jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Anderson Julio (11) de Liga de Quito pelea el balón con un jugador de Boca Juniors durante el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Luis Antonio Valencia (5) de Liga de Quito pelea el balón con un jugador de Boca Juniors durante el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Partido de de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Boca Juniors jugado el el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Andrés Chicaiza (10) de Liga de Quito durante el partido ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto del 2019 jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO El árbitro colombiano Wilmar Roldán (izq.) exhibe la cartulina roja a Jefferson Orejuela (18) de Liga de Quito durante el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto del 2019. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Los jugadores de Boca Juniors celebran el gol de Emanuel Reynoso, el segundo del 'Xeneize' ante Liga de Quito en el cotejo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO El DT Pablo Repetto durante el partido de los cuartos de final entre Liga de Quito y Boca Juniors el miércoles 21 de agosto del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: EL COMERCIO ver en pantalla completa



El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se abrazó con todos sus pupilos al final de la goleada en la altitud quiteña. El equipo del entrenador argentino goleó 3-0 a Liga de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el plan de Alfaro funcionó a la perfección. El DT había anticipado que buscaron asesoría de médicos y especialistas en la altitud para llegar con 72 horas de anticipación.

Alfaro asistió a la conferencia de prensa y comenzó hablando de la altitud. “La otra vez que vine a Quito me comí seis goles. No sé si derribamos el mito de la altitud. Cuando supimos el cruce nos reunimos con los médicos y diagramamos un plan para venir a ganar. Había que venia a jugar con inteligencia. Venimos a buscar los espacios. Es un trabajo muy bueno de los muchachos. Felicitar al plantel de Boca porque se ha ganado en una cancha muy difícil. Hoy Boca supo manejar los tiempos, las reservas físicas”, dijo el estratega argentino.

Recalcó que su trabajo es recuperar el valor histórico del equipo. “Hay que derribar tabúes. Los argentinos estamos encerrados y a veces no sabemos lo que queremos. Sabía que esto requería tiempo. Una Copa Libertadores la ganad con hombría, solidaridad, hambre. Boca hoy ganó más que un partido”, añadió el entrenador.



El futbolista Emanuel Reynoso, autor del segundo gol de Boca, resaltó el esfuerzo del equipo y se mostró contento por el gol marcado de tiro libre. “Me tocó entrar por la lesión de Mauro (Zárate). Estaba con confianza. Me sentí muy bien por poder entrar y dar lo mejor”, dijo Reynoso.



Zárate será revisado mañana en Argentina. Sobre la planificación del partido y llegar con tres días de anticipación lo hizo en base a una reunión con los médicos del club, con fisiólogos, con entrenadores que estuvieron en LDU, con técnicos. Contó que consumieron óxido nitroso como parte del ejercicio. “La altura en este estadio es 2715 metros. Era una cuestión de ubicarnos en el eje. No descubrimos la fórmula. El equipo debía pararse de esta manera. Las verdades no son absolutas”, concluyó.