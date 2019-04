El Rayo Vallecano vence al Real Madrid y mantiene la esperanza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Rayo Vallecano firmó un triunfo de orgullo para mantener la esperanza de seguir luchando por la permanencia, gracias a un tanto de penalti de Adrián Embarba, que no pudo levantar un Real Madrid sin pegada ante la ausencia de Karim Benzema y con falta de hambre (1-0).

Abandona el último puesto de la clasificación el Rayo gracias a su victoria en un derbi ante el Real Madrid en Liga 22 años después. El tanto de Embarba a los 23 minutos, le sitúa a seis puntos de los puestos de permanencia y con duelos directos ante Levante, Real Valladolid y Celta por jugar en las tres últimas jornadas.



El Real Madrid apenas llegó a la portería rayista, con una oportunidad inicial de Marcelo y un mano a mano perdonado por Bale. Benzema ha sido el autor de todos los goles en el mes de abril y sin el francés el equipo de Zidane pierde el gol. Encajó su undécima derrota liguera del curso.



Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró duro con sus jugadores, aseguró que está "muy enfadado" por la imagen dejada en Vallecas, en la derrota ante el Rayo (1-0), y dijo que "hay que pedir perdón" porque no hicieron "nada desde el minuto uno al final".



La imagen más crítica de Zidane la dejó en la sala de prensa del estadio de Vallecas tras la derrota del Real Madrid ante el Rayo. "No hemos encontrado el gol pero no es solo eso, hoy no hicimos nada desde el minuto uno al final. Nada a todos los niveles, no solo en el del gol".



"A veces no marcas pero sin tener ocasiones ni jugar a nada es imposible. Estoy muy enfadado porque nuestra imagen ha sido mala y soy el responsable, no solo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos todos hoy", añadió.