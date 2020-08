Miguel Ángel Ramírez: 'Independiente no es un grande de América; va en el camino de serlo'

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Ramírez, el entrenador de Independiente pide tener los pies en la tierra. “Independiente no es un grande de América. No nos confundamos. Vamos en el camino para lograrlo. Los grandes tienen muchos títulos y equipos así los podemos identificar fácilmente aquí en el Ecuador como en la región. Debemos seguir el camino, no perder la ruta y seguir en el proceso de convertirnos en un equipo grande”, dijo el entrenador español de 35 años, vigente monarca de la Copa Sudamericana.

El cuadro rayado se alista para jugar por la quinta fecha del torneo ecuatoriano ante El Nacional. El partido se jugará la tarde del sábado, a las 16:00 , en el estadio Atahualpa.



Según el entrenador hay pocas referencias de este nuevo plantel criollo, dirigido luego de la cuarentena por el argentino Jorge Montesino.



Independiente ya tiene su plan para jugar cada 48 horas. El cuerpo técnico apelará mucho a sus talentos juveniles. Prácticamente los 24 jugadores profesionales participarán en la maratón de juegos del torneo ecuatoriano.



“Los jóvenes están preparados y nos guiaremos por cómo se van a ir recuperando los jugadores luego de cada partido. En ese secuencia martes-sábado-martes (días tentativos de partidos) iremos viendo quién se siente mejor y quién se recupera para poder alinearlos. Será una secuencia de partidos de mucha exigencia”, puntualizó Ramírez.