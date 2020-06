Miguel Ángel Ramírez: 'se necesitan seis semanas de entrenamiento, pero de entrenamiento real'

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Ramírez, entrenador de Independiente del Valle, dio su habitual rueda de prensa virtual desde el complejo de Chillo Jijón. Según el entrenador, las seis semanas de entrenamientos, serán suficientes si es que se puede hacer entrenamientos reales, con situaciones reales de juego.

"Podemos estar seis semanas o seis meses entrenando de esta manera (por grupos), pero no podremos tener avances. Esperemos que podamos trabajar con todo el grupo para recuperar nuestro potencial".



Ramírez explicó el porqué de la contratación de Edson Montaño, quien en la jornada del 18 de junio, ya realizó su primer entrenamiento.



"Es un delantero con un espíritu, con una resistencia, con una capacidad para sostener los partidos. Lo traemos para que nos aporte gol y que nos dé cosas que por ahí no tenemos con Gabi (Gabriel Torres). Es un delantero que puede batirse solo contra las defensas y que nos puede volver más versátiles", dijo el español.



El entrenador reconoció que aún buscan al reemplazo de Alan Franco, recientemente contratado por el Atlético Mineiro. "Tenemos a Moisés Caicedo, pero él juega más como volante central y lo que queremos es un volante interior", dijo Ramírez, de 35 años.



Por su parte, Montaño también declaró ante los medios y dijo sentirse contento de llegar al equipo. "Me tomará un tiempo adaptarme al ritmo y la intensidad de los entrenamientos".