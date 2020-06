El DT Miguel Ángel Ramírez convenció a Edson Montaño para que juegue en Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

El DT Miguel Ángel Ramírez fue clave para que el delantero Edson Montaño acepte jugar en Independiente del Valle por una temporada. La propuesta del entrenador español convenció a Montaño, que espera destacarse en torneos internacionales.

“Miguel Ángel Ramírez me llamó el día sábado para que me vincule al club. Me pareció muy buena la propuesta y la idea de IDV”, señaló el ariete en Radio Cobertura Plus.



La estructura de la institución, la idea de juego y la posibilidad de mostrarse a nivel internacional terminaron por convencerlo. Ahora dice afrontar con alegría este nuevo desafío en su carrera. “Es una linda oportunidad para mí en un club que está haciendo bien las cosas. Es muy bueno el cambio de aires, una idea que me seducía”.



Luego de tres temporadas y media el delantero de 29 años se despidió de Aucas. Su mejor año fue el 2018. De la mano de Darío Tempesta, que retomó las riendas del club tras la salida del argentino Máximo Villafañe, Montaño marcó 27 goles.



Una de sus cuentas pendientes es haber salido al exterior. A pesar de los múltiples rumores que lo vinculaban con clubes mexicanos, Montaño permaneció en Aucas durante la anterior campaña. “Tenía la ilusión de salir al fútbol del exterior, por el año que hice, pero no fue así”, apuntó.



Ahora apunta a destacarse con los rayados en la Copa Libertadores. Sin embargo, no se olvida de sus ahora excompañeros. Confía en las capacidades de Tempesta en beneficio de sus exclub.



“Le conozco muy bien al profe Darío Tempesta y sé que le va a sacar al equipo adelante con su modelo de juego. Le tengo mucho cariño al Aucas”, puntualizó el atacante.



Además de los orientales, Montaño también jugó en Barcelona, El Nacional, Clan Juvenil, KAA Gente de Bélgica y el Newcastle United Jets de Australia.