Jari-Matti Latvala lidera el rally de Finlandia con varios pilotos en pelea

El piloto finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota) es el líder del Rally de Finlandia con varios candidatos reales al triunfo final, este viernes 2 de agosto del 2019 tras la segunda jornada, por delante de su compañero Kris Meeke, con EJyväskylä Lappi (Citroën) en la tercera ubicación provisional.

Al término de las 11 primeras especiales el finlandés tiene solo 1,2 segundos de ventaja con el británico. “En general fue una buena jornada, la lucha es muy cerrada”, declaró Latvala, deplorando no haber logrado un mejor tiempo en la última especial, que le habría dado un buen colchón para el sábado.



Meeke, a menudo desafortunado esta temporada, se mostró radiante: “No podía haberme salido mejor. La lucha ayuda a concentrarse y se está jugando por decenas de segundo. Es un rally muy bonito”.



Latvala, Meeke, Lappi y el estonio Ött Tänak (Toyota) , cuarto, se batieron durante todo el día en un puñado de segundos, para acabar separados únicamente por menos de tres, con todas las opciones abiertas para la jornada del sábado.



El primero fue capaz de lograr la primera plaza tras la asistencia, a mitad de la jornada. Antes había mandado Tanak, ganador el año pasado. “Veremos mañana”, declaró Tanak con su poca locuacidad habitual. Lappi, por su parte, ha logrado salir de la sombra de su ilustre compañero, el seis veces campeón mundial Sebastian Ogier. Históricamente el Rally de Finlandia es una cuestión de nórdicos, ganando 55 de las 68 ediciones disputadas del también conocido como el Rally de los Mil Lagos.

Jari-Matti Latvala de Finlandia compite durante el Rally Neste de Finlandia en Jyvaskyla, Finlandia central, el viernes 2 de agosto de 2019. AFP