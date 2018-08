Rafael Márquez asume como presidente deportivo del Atlas

LEA TAMBIÉN

El exfutbolista Rafael Márquez fue presentado este martes como presidente deportivo del Atlas mexicano, con el compromiso de hacerlo un equipo "competitivo" y de mejorar la calidad del fútbol del país.

Márquez afirmó que buscará imprimir al equipo en el que inició su carrera un perfil similar al del Barcelona, club en el que consolidó su carrera y donde obtuvo los mayores aprendizajes entre 2003 y 2010.



"Tratar de poder exprimir todos eso y (dar) un perfil tipo Barcelona, que es donde más aprendí y donde más tuve conocimientos y que también se asemeja un poco al estilo del ADN del Atlas, que es el juego dinámico, bonito y ofensivo", expresó en una conferencia de prensa.



El exdefensa, uno de los cuatro jugadores con participaciones en cinco Copas Mundiales, afirmó que rechazó propuestas para desempeñarse como comentarista y eligió la oferta del club mexicano con la intención de aportar su experiencia para mejorar la calidad del fútbol mexicano.



"Sería fácil irme como comentarista para criticar y decir esto está bien o está mal, sin embargo estoy otra vez trabajando para el fútbol, sea mejor empezando por el Atlas, sea de otro nivel", expresó.



Márquez se dijo confiado en su capacidad y en aportar los conocimientos que reunió en su carrera como futbolista para ganarse el respeto desde esta nueva posición.



El nuevo directivo adelantó que buscará impulsar un esquema deportivo en el que se combine la experiencia de jugadores extranjeros y también se impulse la formación de canteranos que se conviertan en símbolo del equipo.



Márquez apuesta a fortalecer en el club el amor por los colores que haga que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico se comprometan "al máximo" para lograr buenos resultados y conseguir eventualmente el primer campeonato luego de 67 años de sequía.



"Hablar de plazos es difícil, pero entre menos tiempo pase para la consecución de todo lo que queremos será lo mejor, pero va a ser un trabajo arduo y va a costar cierto tiempo, no me quiero poner un límite, pero confío en que pronto podamos tener esos resultados", enfatizó.



Márquez dijo estar consciente de que la afición rojinegra ha tenido paciencia con el equipo pese a que lleva mucho tiempo sin tener un campeonato de liga.

"Durante mi gestión lo que puedo prometer es lo que he hecho como futbolista, que es exigir el 100 % a diario, que se sientan los colores y el sentimiento rojinegro, que den el máximo día con día para tener un equipo y una institución lo mejor posible", advirtió.