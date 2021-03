Rafael Nadal también renuncia al torneo de Acapulco, tras dimitir de Rotterdam

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este viernes que no disputará el torneo de Acapulco (México), del que es el actual campeón, por las molestias que arrastra en la espalda desde su gira australiana.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo", afirma Nadal en las redes sociales sobre su ausencia en el torneo mexicano, previsto del 15 al 20 de marzo.



"Me encanta Acapulco, donde he jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022", agrega el balear. Por el mismo motivo, el jueves Nadal también renunció al torneo de Rotterdam (Holanda).



El jugador balear, segundo del mundo, explicó su ausencia en Rotterdam así: "Como muchos de mis seguidores saben, en Australia sufrí algunos problemas en la espalda. Estos problemas empezaron en Adelaida y continuaron en Melbourne. Temporalmente, encontramos una solución que me permitió jugar sin dolor la segunda semana del Abierto de Australia".



Nadal indicó que a su llegada a España visitó a su doctor y, junto a su equipo, decidió "no jugar esta próxima semana" en Rotterdam.



El jugador mallorquín, que cayó en cuartos de final del primer Grand Slam del año ante el griego Stefanos Tsitsipas, cedería el segundo puesto del ránking ATP si el ruso Daniil Medvedev alcanza la final del torneo neerlandés.



El siguiente objetivo del español iba a ser Acapulco, pero tampoco estará en México. Después está previsto en su plan el Masters 1.000 de Miami, uno de los pocos torneos que le quedan por sumar a su palmarés.