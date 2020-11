Rafael Nadal remonta en París; Schwartzman vuela hacia Londres

El español Rafael Nadal tuvo que remontar un duro partido contra su compatriota Pablo Carreño para acceder a las semifinales del Masters 1.000 de París, del que fue eliminado el argentino Diego Schwartzman que, sin embargo, salió de la capital francesa con el billete para las Finales ATP de Londres.

El español se jugará el pase a su segunda final del torneo bajo techo de la capital francesa frente al alemán Alexander Zverev, que encadena once triunfos consecutivos y que se impuso al suizo Stan Wawrinka.



La otra semifinal la jugará el ruso Daniil Medvedev, verdugo de Schwartzman, y contra el canadiense Milos Raonic, que venció al francés Ugo Humbert.



Nadal tuvo tiempo de rectificar un mal inicio de partido ante un buen Carreño, que volvió a comprobar que al balear nunca hay que darle por muerto. Acabó perdiendo 4-6, 7-5 y 6-1.



Agresivo, asentado en un buen servicio, Carreño se hizo con el primer set, el segundo que le gana a Nadal en 7 partidos, pero el mallorquín tuvo tiempo de rectificar, sobre todo el resto que no le estaba funcionando, y dar la vuelta al duelo.



Nadal remontó un 0-40 en el primer juego del segundo set y tuvo paciencia para esperar el bajón de juego de Carreño, que llegó en el duodécimo juego. A partir de ahí, la resistencia del asturiano declinó.



La eliminación de Carreño tuvo un efecto colateral: la clasificación de Schwartzman para las Finales ATP de Londres.



El español era el único que podía arrebatar al argentino el que era su gran objetivo de la temporada. Tenía dos caminos para lograrlo: clasificarse para semifinales de París o que Carreño no ganara en París.