Rafael Nadal: 'Andrey Rublev es el jugador más en forma'

Rafael Nadal habló este viernes en rueda de prensa sobre su rival este domingo en las Finales ATP y definió al ruso Andrey Rublev como "el jugador más en forma" en estos momentos.

El balear, que fue el primero de los ocho maestros de Londres en personarse en la sala de prensa, calificó a sus rivales en la fase de grupos y apuntó que Rublev es el que más torneos ha ganado este año, con un total de cinco entorchados, y que supone un comienzo de torneo "muy difícil".



"Rublev es el jugador más en forma. El que ha ganado más torneos en todo el año. Ha ganado muchos jugando muy poco. Es un comienzo muy difícil.



Tiene muchísima proyección", apuntó sobre el rival que tendrá enfrente este domingo, no antes de las 21:00 hora peninsular (20 GMT).



"Thiem está teniendo un grandísimo año y Tsitsipas también. Es un grupo complicado, pero no podemos esperar otra cosa porque esto es el Masters", añadió Nadal sobre sus otros dos rivales en el grupo Londres 2020.



El español también habló sobre sus números en indoor, la superficie que peor se le ha dado históricamente y sobre la que nunca ha logrado el torneo de maestros.



"Podemos encontrar excusas pero los números son los que son. También creo que he jugado menos torneos en indoor que en otras pistas, aunque es cierto que no ha sido la mejor superficie para mi tenis. Espero cambiar eso esta semana", reflexionó el número dos del ránking.



Sobre la burbuja en la que habitan los tenistas cerca del O2 Arena, Nadal estuvo agradecido por poder jugar el torneo.



"Las condiciones son diferentes. Tenemos mucha suerte de que podamos seguir jugando a este deporte. Solo puedo agradecer a todo el mundo implicado por las condiciones tan difíciles que estamos viviendo. No nos podemos quejar", aseveró.



Preguntado por si es el año que mejor llega al torneo, Nadal afirmó que es algo que ha escuchado muchas veces.



"No lo sé. Ni estoy de acuerdo, ni en desacuerdo. Son solo palabras y se tienen que traducir en hechos. La gente que opina muchas veces no sabe muy bien cuál es mi estado. Quizás el año pasado era el que mejor estaba. Por ahora, la preparación está siendo lo mejor posible".



Por último Nadal confirmó que el hecho de jugar en París-Bercy, donde alcanzó las semifinales y aquí en Londres, no va a afectar a su preparación para el próximo Abierto de Australia.