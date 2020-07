Rafael Puente, DT del Atlas, defiende de las críticas a Renato Ibarra

LEA TAMBIÉN

Ante los cuestionamientos que provocó el arribo del ecuatoriano Renato Ibarra a las filas del Atlas, el DT Rafael Puente Jr. defendió su contratación. Según dijo, se espera que el atacante sea un aporte para que el club logre los objetivos deportivos en la actual temporada.

Ibarra fue anunciado como refuerzo del Atlas el viernes 3 de julio del 2020; debido al episodio de violencia intrafamiliar en el que estuvo involucrado a inicios de marzo de este año, y del cual fue absuelto, su contratación fue cuestionada en redes por los seguidores y la prensa mexicana.



En respuesta a las crítica en la presentación de Ibarra como nuevo refuerzo, Diego Portilla, presidente del ‘Zorro’, lo defendió por ser “un jugador de una calidad probada” y porque “la autoridad judicial lo declaró inocente”.



El ecuatoriano entrena con el equipo de primera desde hace cinco días. Pese a no ser considerado para los dos primeros duelos del torneo amistoso Copa por México, por ser el último en integrarse a las prácticas, en la previa del último duelo frente al Mazatlán realizó trabajos colaborativos con el resto del grupo.



Tras la victoria 1-0 de los rojinegros, el entrenador Rafael Puente Jr. se sumó a las expresiones del presidente de la institución. Prefirió dejar de lado las críticas al imbabureño de 29 años y centrarse en lo deportivo.



“Nosotros estamos preparados para recibir a un futbolista que tiene grandes condiciones y viene con la mejor disposición de potenciar el plantel”, sostuvo en la rueda de prensa virtual posterior al compromiso frente al Mazatlán en el estadio Akron, la noche del martes 7 de julio del 2020.



Consultado sobre la posibilidad de que el ecuatoriano tenga su debut en la pretemporada, dijo que, si bien viene trabajando de manera positiva, no podría anticipar una fecha.



Atlas aún debe enfrentar al Tigres en la última jornada del Grupo B de la Copa por México. El partido está programado para el domingo 12 de julio.



“Todavía no te podría decir (que Renato juegue ante Tigres). Va en línea ascendente, va mejorando, pero de momento no tenemos la certeza si puede o no puede jugar el domingo”, señaló.



La intención del cuerpo técnico es otorgarle minutos de juego a todos los jugadores del plantel en los cotejos amistosos, de acuerdo a “una línea ascendente” que es parte de la planificación, pero sin descuidar “la competencia interna porque es fundamental”, subrayó. Atlas se prepara para el inicio del Torneo Apertura, el viernes 24 de julio.