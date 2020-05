Radamel Falcao García cuestiona la ‘nueva normalidad’ del fútbol en el reinicio de la Bundesliga

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El colombiano Radamel Falcao García, figura del Galatasaray de Turquía y de la Selección Colombia, cuestionó desde las redes sociales que los jugadores de no puedan celebrar con sus compañeros luego de anotar un gol, en el reinicio del fútbol en Alemania.

Luego de dos meses de ausencia la Bundesliga es la primera de las cinco grandes ligas en retomar la competencia. En una jornada extraña para un deporte que despierta pasión en millones de personas alrededor del mundo.



En Alemania el retorno de la Liga este sábado 16 de mayo del 2020 estuvo acompañado de un estricto protocolo de bioseguridad por la emergencia sanitaria del covid-19.



Futbolistas distanciados uno de otros en el calentamiento y en la banca de suplentes portando mascarillas; balones desinfectados periódicamente y con escenarios sin la presencia de aficionados. Incluso las entrevistas post partido se vivieron de manera inusual.

Sin embargo, si existió un momento donde la ‘nueva normalidad’ del deporte rey se sintió en su máxima expresión, fue en la celebración de los goles.



De acuerdo con las medidas de seguridad, los jugadores no pueden abrazarse, saludarse o dar la mano a sus compañeros en las celebraciones al anotar un gol.



La postal de una jornada atípica vino de la mano de la joven figura del Borussia Dormund, el noruego Erlin Haaland, quien marcó el primer tanto de la Bundesliga luego de 66 días de paralización. El gol llegó al minuto 29 del partido, en el Clásico frente al Schalke 04.



Tras la anotación, el delantero de 19 años corrió hacia el banderín de córner y festejo con un particular baile. Sin embargo, sus compañeros del Dormund que acudieron a felicitarlo no se acercaron a él; mantuvieron la distancia y se conformaron con aplaudirle desde lejos.



En los otros partidos, los jugadores evitaron mantener contacto con sus compañeros al anotar. La expresión más frecuente en las celebraciones fue el saludo con los codos.



El escenario no fue del agrado del delantero colombiano Radamel Falcao García, quién cuestionó la mesura que deben tener los jugadores a la hora de celebrar un gol, en un deporte que demanda permanente contacto físico.



“Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo! En las barreras están todos juntos”, comentó el delantero de 34 años, con pasado en el AS Mónaco, Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea.

Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos 🤔 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020



De la celebración de Haaland, del otro lado de la moneda aparece Dedryck Boyata, defensa del Hertha de Berlín. El belga marcó la primera conquista en la victoria de su equipo frente al Hoffenheim (3-0). Luego de anotar, Boyata obvió las normas sanitarias y besó en la mejilla a su compañero Marko Grujic.



“Espero que la gente lo comprenda. El hecho de reprimir (una celebración) es simplemente una indicación. Hemos dado seis veces negativo por el coronavirus, la última ayer (viernes). Las emociones forman parte del juego, si no, no necesitamos jugar”, señaló al término del compromiso el entrenador del Herta, Bruno Labbadia.



Por su parte, un portavoz de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), mencionó que para la celebración de los goles solo se dieron consejos, por lo que la DFL no sancionará a los jugadores que no acaten el distanciamiento recomendado.