Liga de Quito recibe al Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz 

Liga de Quito se enfrenta al Deportivo Cuenca este sábado 18 de mayo del 2019 a las 18:30, por la fecha 14 del campeonato nacional LigaPro. El partido se juega en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos apuntan a lograr una victoria para mantenerse cerca del primer lugar en el torneo.

El DT Pablo Repetto ubicará a José Luis Cazares como lateral derecho ante la ausencia de José Quintero y Edison Realpe. Ambos están expulsados.



En el medio campo jugarán Edison Vega junto a Jefferson Orejuela. El volante Jefferson Intriago ya no fue incluido en la nómina de futbolistas por decisión del técnico Repetto y de la directiva.



Intriago está en una pugna con LDU y con Tigres por sus derechos. Mientras no se resuelva su problema ya no será incluido en la lista de LDU.