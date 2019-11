10 000 boletos ya están vendidos para ver a Federer ante Zverev en Quito 

LEA TAMBIÉN

Desde ayer (11 de noviembre del 2019), Nicolás Lapentti se instaló en Quito para coordinar los detalles finales de organización del partido entre el suizo Roger Federer y el alemán Alexander Zverev, del domingo 24 de noviembre en el coliseo General Rumiñahui.

“Regresaré a Guayaquil solo el fin de semana para un asunto personal, y retornaré al siguiente día. Acá debemos cumplir con todos los requerimientos pendientes”, añadió el extenista, hoy responsable de la organización del juego de exhibición en Quito.

Quiere seguir de cerca la instalación del piso de la cancha de tenis. “Se trabajó en Ecuador con la empresa Novopan, que fabricó los paneles de madera con especificaciones técnicas”. Se armará desde el jueves 21, porque una vez instalada se procederá a la pintura.



Además, se armarán las localidades de boxes, las más cercanas a las cancha. “El plano ya está aprobado por los Bomberos de Quito. Han solicitado que la zona por donde transitarán los tenistas, de camino a la cancha, debe tener un ancho de 1,50 metros”.



Federer y sus mánagers han hecho énfasis en los operativos de seguridad. Los dos tenistas vendrán con elementos de su seguridad personal, que se colocarán detrás de ellos en la cancha. Pidieron una persona más para que se ubique detrás del juez de silla.

A los camerinos, las únicas personas que podrán acceder serán las 10 que acompañan a los tenistas. Su personal

de seguridad se colocará en la puerta de los camerino y otro más, en el ‘hall’ de acceso a estos.



“Durante toda su instancia, tendrá a 20 o 30 personas que irán con ellos en todos sus desplazamientos”, subrayó Lapentti. Además de la seguridad particular, ya contratada, “contaremos con el contingente de los agentes de tránsito, que nos ayudarán a movilizarnos con mayor rapidez, y de la Policía Nacional”.



En el coliseo Rumiñahui, para el tema de seguridad durante el desarrollo del evento se ha contratado a 100 personas.



Federer llegará a Quito a las 04:00 del domingo 24 de noviembre. Permanecerá en Ecuador unas 20 horas.



Su agenda oficial comenzará a las 10:00, cuando ofrezca una rueda de prensa en la Mitad del Mundo, a las 11:30 participará de una clínica y un conversatorio en el Quito Tenis y Golf Club y luego se retirará a su hotel a almorzar y descansar.

A las 17:00 participará de un evento con los ejecutivos de las marcas auspiciantes, y a las 17:45 se dirigirá al coliseo para prepararse para el partido. No más tarde de las 21:00 retornará al hotel, cenará y se dirigirá al aeropuerto.



“La organización le ofrecerá una cena donde le entregaremos un obsequio tradicional ecuatoriano, tenemos varias opciones”, dijo Lapentti. No reveló qué souvenir representativo se le entregará, pero no descartó el tradicional sombrero de Montecristi o un colibrí tallado, símbolo de Quito.

Como parte de la organización, todos los días consulta a la empresa encargada de la venta de boletos cómo ha sido la demanda. “Ya se terminaron los boletos para dos localidades y otras de ocho están muy próximas a agotarse. Sacamos a la venta 14 750 boletos, el ritmo de venta de boletos es muy bueno, pero todos queremos tener un coliseo lleno”.



En el momento se ha vendido el 70% de aforo, 10 000 boletos. Esa cifra constituye un récord en el país, pues nunca antes un partido de tenis contó con ese número de aficionados.



La venta de boletos ha sido exitosa en Quito, Guayaquil y Cuenca. Empresas de turismo y líneas aéreas han organizado tours de uno y dos días, que tienen como punto principal la asistencia al partido.



Si bien Lapentti dice que esta faceta de organizador le demanda mucho tiempo y gestiones de todo orden, “la idea es traer a tenistas de este nivel en los próximos años. Dependerá mucho de la respuesta del público”.



No podrá vestirse de corto para acompañar a Federer en la cancha, pero “el público también podrá disfrutar del partido preliminar entre mi hermano Giovanni y Emilio Gómez”.



El publico que acuda al coliseo podrá llegar desde las 17:00 no solo para mirar el partido sino también para participar de las actividades que organizarán las marcas auspiciantes en el interior y exterior del escenario deportivo.