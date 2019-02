Quiteños Fútbol Club es la nueva filial de la ‘AKD’ y jugará en Segunda categoría

LEA TAMBIÉN

Los miembros de la directiva de Sociedad Deportivo Quito (SDQ) anunciaron en rueda de prensa, este jueves 28 de febrero del 2019, la creación de un club filial denominado Quiteños Fútbol Club (QFC) con el cual participarán dentro de la Segunda categoría del fútbol ecuatoriano.

En enero del 2019, la ‘AKD’ se inscribió al campeonato amateur de Pichincha, obedeciendo así la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de relegar al ‘Quito’ al fútbol aficionado por la deuda del equipo con el futbolista Martín Andrizzi.

La mañana de este jueves, 28 de febrero del 2019, se anunció la creación de Quiteños FC que de acuerdo con la directiva de la ‘Academia’ “no representa ni la refundación, ni la extinción, ni la desaparición de Sociedad Deportivo Quito” al contrario, QFC es “una herramienta necesaria para que el club pueda renacer del fútbol amateur en el que actualmente se encuentra”.



La firma del convenio de creación del equipo filial la celebró Juan Manuel Aguirre Gómez, presidente de SDQ junto a Luís Fernando Zúñiga, representante de Quiteños FC. En el acuerdo se especifica que los ‘azulgranas’ pasan a tener el control sobre el nuevo cuadro. Se dio a conocer también que Jorge Iván Mancheno será el presidente de Quiteños Fútbol Club.

Mientras más apoyo recibamos en Quiteños FC más rápido volverá @SDQUITO al fútbol profesional eso debemos comprender todos, no estamos dejando de ser hinchas de SDQ, es la mejor manera haciéndose socios, yendo al estadio, apoyando a los jugadores — Luis Zúñiga (@lfzo) 28 de febrero de 2019





Todo esto con la finalidad de “llegar de mejor manera a la hinchada, mantener su fidelidad, manteniendo competición profesional en representación de nuestros colores”. Se recalcó también que los socios de la ‘AKD’ continuarán con los mismos beneficios dentro de las competiciones en que participe el elenco de la Plaza del Teatro y Quiteños FC.

La estrategia de la filial llamada Quiteños FC tiene mucha aceptación en la hinchada, el tema del nombre es discutible, pero sin duda lo de fondo es: la estrategia de la filial debe devolver a @SDQUITO a primera lo más rápido. por lo tanto SDQ se quedará en amateur. — y dale Quito dale (@ydalequitodale) 28 de febrero de 2019



El nuevo conjunto utilizará las instalaciones de la ‘Academia’, en Carcelén. El complejo Ney Mancheno Velasco podrá ser aprovechado por QFC, pero éste no será cedido. Otras cuestiones como los ingresos por publicidad dentro del Estadio Olímpico Atahualpa pertenecerán al Deportivo Quito, aunque se especifica que el club filial podrá negociar y comercializar espacios publicitarios para que el equipo sea autosustentable.



Respecto al uniforme de Quiteños, se informa que aún no está decidido pero que tratarán de rememorar al cuadro que supo ganar cinco títulos de campeón en Ecuador. La ‘Q’ en el corazón se mantiene.



Los jugadores del equipo serán mayoritariamente jóvenes, apuntando a las divisiones formativas. El cuerpo técnico aún no está definido pero se espera que el técnico ecuatoriano Renato Salas pueda seguir acompañándolos.