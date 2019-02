Quitan seis puntos al Olympiacos por abandonar semifinal

LEA TAMBIÉN

Una corte disciplinaria de baloncesto griega penalizó este sábado al Olympiacos con la retirada de seis puntos de la clasificación de la Liga, después de que el miércoles se retirase en el descanso de las semifinales de la Copa de Grecia en la que se enfrentaba al Panathinaikos.

El Olympiacos ha sido declarado culpable de abandonar el partido sin razón aparente y desprestigiar "el deporte y el espíritu deportivo", por lo que también ha sido multado con 7 000 euros, unos USD 7 910.



Esta perdida de puntos lleva al Olympiacos del segundo al sexto puesto en la clasificación de la Liga griega, detrás de Panathinaikos, Peristeri, Promitheas Patras, AEK (los tres últimos empatados con 27 puntos) y PAOK. La decisión está abierta a apelación.



El Olympiacos decidió retirarse durante el descanso de las semifinales de la Copa de Grecia, al considerar que estaba siendo perjudicado por los árbitros, lo que implica su eliminación y la clasificación de su eterno rival para la final.

La primera parte acabó con clara ventaja para el Panathinaikos, que ganaba por 40-25.



En los vestuarios, los directivos del club de El Pireo decidieron que los jugadores no volviesen a la pista y anunciaron por redes sociales que abandonaban el Pabellón OAKA.



Poco después, su director general, Christos Stavropoulos, mostró su disgusto por el arbitraje, explicó que no podían seguir participando en esa "farsa" y pidió a los responsables federativos que tomasen medidas para que no se repitiesen situaciones similares.