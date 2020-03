Quintero ocupa hoy el puesto de Perlaza

LEA TAMBIÉN

En el ideario del entrenador Pablo Repetto es fundamental contar con un equipo titular que se repita, fecha a fecha, para mejorar el funcionamiento. Liga ha disputado seis partidos oficiales en la temporada y en todos ellos, el lateral derecho fue Pedro Pablo Perlaza.

El esmeraldeño, de 28 años, llegó como refuerzo este año a Liga y rindió acorde con lo esperado, según el cuerpo técnico. Pero sus problemas legales terminaron contrariando los planes de Liga, que esta noche visita a Sao Paulo, en su segundo partido de la fase de grupos de la Libertadores.



La ‘U’ visita a los paulistas en el estadio Morumbí, desde las 19:30. El equipo no podrá contar con su eficiente lateral, que no pudo viajar con la delegación. Hasta ayer sobre Perlaza pesaba una prohibición de salida del país por pensiones alimenticias, en un caso tramitado en Esmeraldas. Según explicó Santiago Barragán, abogado de la Comisión de Fútbol, el club alertó a tiempo a ‘PPP’ sobre el inconveniente, pero él no logró una solución pronta.



Ante esta ausencia, Repetto retrasa a José ‘Choclo’ Quintero a la posición de lateral. Su puesto como extremo por derecha será ocupado por Matías Zunino. El uruguayo ingresó al cambio por el ‘Choclo’ en los cuatro partidos del torneo nacional, además del debut en la Copa y la final de la Supercopa, ante el Delfín en Guayaquil.



Los albos utilizaron el complejo deportivo de Corinthians para preparar el compromiso de esta noche. La ausencia de Perlaza es la única novedad y los albos presentan esta noche esta alineación: Adrián Gabbarini en el arco; Quintero, Carlos Rodríguez, Franklin Guerra y Luis Ayala; en el medio campo, Antonio Valencia y Lucas Villarruel, en la línea de contención. Como extremo por derecha estará Zunino y por la izquierda, Marcos Caicedo.



Junior Sornoza, exjugador del Fluminense y Corinthians, se moverá como mediapunta, por detrás del ariete Christian Martínez Borja, quien llega a este partido con la confianza de haber marcado nueve tantos en los seis partidos oficiales de la campaña: siete en el torneo local, uno en la Supercopa y otro en la Libertadores.



“Para el delantero, siempre es importante entrar en racha, hacer goles que permitan que el equipo triunfe y que todos podamos celebrar. Me siento contento porque los resultados se están dando”, confesó Martínez Borja. Él tiene un año más de contrato con la institución y se adueñó del puesto de titular por su racha de tantos, pese a que Rodrigo Aguirre, habitual titular, ya cumplió su suspensión de tres meses.



El coloso Sao Paulo, tres veces ganador de la Libertadores, dos veces vencedor de la Intercontinental y una vez campeón del Mundial de Clubes, llega a este partido con apuros. Su sorprendente caída ante el debutante Binacional peruano, en la primera jornada, le obliga a buscar una victoria ante los azucenas de Repetto.