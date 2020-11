La quinta fecha del campeonato local LigaPro se jugará en cuatro días 

Aucas, Guayaquil City, Liga de Quito, Universidad Católica y Deportivo Cuenca saldrán desde mañana jueves a darle caza al líder del campeonato, Barcelona, que visita a Olmedo en la quinta fecha de la segunda fase del torneo ecuatoriano de fútbol

Aucas y Guayaquil City tienen 8 puntos cada uno, frente a los 10 de Barcelona, mientras Liga, Católica y Cuenca cuentan con 7 unidades. En la última jornada, el cuadro barcelonista derrotaba hasta el minuto 66 por 2-0 al ganador de la primera fase, Liga de Quito, pero terminó cediendo un empate a dos goles, por lo que contra Olmedo deberá ganar para sostener la ventaja en la tabla de posiciones.



Liga, recibirá a Orense, debutante absoluto en la actual temporada en la LigaPro, con el afán del técnico uruguayo Pablo Repetto y sus jugadores de ganar también la segunda fase para adjudicarse en título ecuatoriano en forma directa.



Para el partido de mañana, Liga recupera a una de sus principales figuras, el centrocampista argentino Lucas Ezequiel Piovi, que se perdió el duelo contra Barcelona por suspensión. El popular Aucas visitará a Guayaquil City en uno de los enfrentamientos más espectantes de la fecha, pues la regularidad futbolística mostrada por ambos en los recientes partidos no proyecta a ningún favorito.



Aucas echará mano de sus atacantes argentinos Víctor Figueroa, Sergio López, Maximiliano Barreiro y Lisandro Alzugaray, y el equipo guayaquileño de su principal goleador, el uruguayo Gonzalo Mastriani, y del otro delantero, el estadounidense-argentino Michael Hoyos.



Deportivo Cuenca saldrá por una nueva sorpresa en la capital ecuatoriana, pues en la tercera fecha derrotó por 0-1 a Universidad Católica, y mañana visitará también en Quito al campeón reinante de Copa Sudamericana, Independiente del Valle.

Jueves 5 de noviembre

Estadio: Bellavista

16:30 Macará vs. Mushuc Runa

Árbitro: Carlos Orbe



Estadio: O. Atahualpa

19:00 Ind. del Valle vs. D. Cuenca

Árbitro: Jefferson Macías



Viernes 6 de noviembre

Estadio: O. Atahualpa

14:00 El Nacional vs. Delfín

Árbitro: René Marín



Estadio: Rodrigo Paz

16:30 Liga de Quito vs. Orense

Árbitro: Roddy Zambrano



Estadio: O. Riobamba

19:00 Olmedo vs. Barcelona

Árbitro: Guillermo Guerrero



Sábado 7 de noviembre

Estadio: Reales Tamarindos

16:30 Liga de Portoviejo vs. Técnico Universitario

Árbitro: Augusto Aragón



Estadio: Christian Benítez

19:00 Guayaquil City vs. Aucas

Árbitro: Juan Andrade



Domingo 8 de noviembre

Estadio: Christian Benítez

18:00 Emelec vs. U. Católica

Árbitro: Franklin Congo