Quejas en Ecuador porque el partido amistoso ante Perú será en 'pague por ver'

Aficionados ecuatorianos han mostrado su optimismo por el partido amistoso que disputará en Lima su selección contra la de Perú, a las 20:30, un encuentro que no se transmitirá por señal abierta y que muchos no podrán ver.

El hecho de que el partido se transmita en el sistema de "pago por visión" ha generado malestar entre los aficionados.



El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador (CPDE), Walter Saltos, aseguró a Efe que hasta el momento no se conoce de alguna protesta oficial de algún sector de los aficionados, aunque presume no tardará en ocurrir.



"De que pronto habrá protestas, las habrá, porque el aficionado se acostumbró a ver en forma gratuita por televisión a su selección", dijo

Y añadió: "Sabemos que el pague por ver esta implementado en los países desarrollados, pero la realidad económica de los aficionados en Ecuador es distinta, y esta modalidad que se está aplicando ocasiona, al momento, un impacto social pues el cobro de 10 dólares por cada partido se considera exagerado".



"Si bien existe malestar, no se han dado gestiones organizadas en rechazo a ese que se considera un derecho de los aficionados", apuntó.

El DT Hernán Darío Gómez, confirmó el 11 titular de Ecuador para medir a Perú: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Béder Caicedo; Antonio Valencia, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez, Jefferson Montero; Enner Valencia. pic.twitter.com/dPJnwg2C1M — FEF Ecuador (@FEFecuador) 15 de noviembre de 2018



En las calles ecuatorianas el malestar no es menor, pero a estas alturas no se espera ningún cambio.



"En señal abierta todos podemos ver y valorar a nuestra selección, pero en pague por ver la mayoría se quedará con las ganas, y creo que el equipo sacará un empate a 2", indicó a Efe Miguel León, analista de crédito de una empresa de electrodomésticos en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).



Por su parte, el maestro constructor Carlos Aldáz se lamentó de que ni él ni algunos de sus amigos verán el partido como ocurría antes, cuando la transmitían en señal abierta.

Más allá del malestar de un sector de los aficionados, varias empresas de televisión con la modalidad de "pague por ver" proporcionarán la señal en vivo del amistoso.



"Existe una buena demanda en la mayoría de las ciudades ecuatorianas, y continuamos recibiendo la solicitud de la señal del partido", indicó a Efe una fuente de una de las empresas que adquirió los derechos de transmisión ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



El cotejo se transmitido por El Canal del Fútbol a través de DirecTV y Univisa.



Entretanto, la emisora de radio local, 'Huancavilca', transmitirá el partido para sus oyentes "pero se tuvo que pagar un valor para tener ese derecho", expresó Daniel Aguilera director de deportes de la estación y alentó la posibilidad "de triunfo o empate para Ecuador".

