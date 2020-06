Nicolás Queiroz no seguirá en Liga de Portoviejo y regresará a Emelec

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Nicolás Queiroz terminó su contrato de tres meses con Liga de Portoviejo y tendrá que volver a Emelec. El equipo azul había prestado al mediocampista, con el que tiene un vínculo hasta el 2024.

Queiroz decidió no renovar su vínculo con el equipo portovejense por la crisis económica. Durante la paralización por la crisis sanitaria del covid-19, el charrúa señaló que no le habían pagado nada desde su llegada al plantel.



Roberto Rodríguez, presidente de Liga de Portoviejo, confirmó en una entrevista con Radio La Red de Quito que el club no hizo efectiva la ampliación del contrato y desvinculó a Queiroz, quien tenía contrato hasta el 30 de junio de 2019. El directivo tampoco negó que exista un atraso en los salarios de la plantilla.



La situación del jugador uruguayo es complicada, ya que a inicios de la temporada también fue descartado de Emelec por el DT Ismael Rescalvo. En abril de 2019, Queiroz había extendido su contrato con el plantel 'eléctrico' por cinco temporadas.



El futbolista uruguayo debutó como profesional en Montevideo Wanderers y llegó al balompié ecuatoriano en 2018, por pedido del DT Alfredo Arias.