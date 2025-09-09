La Selección de Ecuador recibirá a Argentina en la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. La ‘Albiceleste’ llega como líder y, al igual que la Tri, ya está clasificada para el partido de cierre, que se celebrará este martes 9 de septiembre del 2025.

El estadio Monumental de Guayaquil será el encargado de albergar el cotejo entre los dos combinados. Este será el tercer partido de la Tri que albergue la casa de Barcelona SC después de los cotejos ante Bolivia y Brasil en el vigente ciclo clasificatoria, donde el conjunto ecuatoriano consiguió una victoria y un empate.

Más noticias:

Argentina arribará como visitante tras haber goleado por 3-0 a la selección de Venezuela en el Monumental de River Plate. Para el choque, los actuales campeones del mundo no podrán contar con una de sus máximas figuras: Lionel Messi.

En lo que respecta al cuadro de mitad del mundo, pese a que ya posee el boleto hacia la máxima cita de selecciones en el bolsillo, este tiene como cuenta pendiente el mejorar su cuota goleadora. En sus últimos cuatro partidos no logró vencer a sus rivales ni tampoco meter goles, aunque tampoco los recibió y firmó empates.

Argentina: sin Lionel Messi y otras figuras, pero sin preocupaciones ante la Selección de Ecuador

La tarde del lunes 8 de septiembre del 2025, la ‘Albiceleste’ aterrizó en suelo guayaquileño para disputar su próximo partido ante la Tri. Tras llegar al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el conjunto que dirige Lionel Scaloni se dirigió hacia su hotel.

De cara al nuevo compromiso, el plantel argentino arriba en la cima de la tabla y es inalcanzable para todos sus perseguidores. Durante el ciclo eliminatorio, la escuadra consiguió acumular 38 puntos de 51 posibles.

En el futuro choque no estará presente el capitán de Argentina, Lionel Messi tras haber decidido junto a su DT que se ausentaría. Al no trasladarse hacia Guayaquil, el choque en el que enfrentó a Venezuela quedará como el último de su carrera en eliminatorias, pues había anunciado que ya no disputará el ciclo para el Mundial del 2023. A su vez, ante la ‘Vinotinto’ igualó el récord de más apariciones en choques de clasificación sudamericana (72 apariciones), que era exclusivo del ecuatoriano Iván Hurtado.

En el partido tampoco estará presente el defensor Cristian Romero debido a una suspensión. Enzo Fernández quedará fuera de los llamados para el compromiso por la misma razón.

La Selección de Ecuador despedirá a un referente

Así como Argentina lo hizo con Lionel Messi en su partido previo, la Selección de Ecuador también planea homenajear a uno de sus referentes. Enner Valencia llegará a su partido 100 y se retirará de eliminatorias, por lo que se llevará a cabo un acto.

Tras su último empate ante la selección de Paraguay, la Tri se hará presente en el cotejo en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 26 unidades. Pese a que estaba en el segundo lugar, la igualdad contra el cuadro guaraní le hizo descender.

Para el nuevo encuentro también se esperan el regreso de Moisés Caicedo, quien se perdió el duelo previo debido a molestias físicas.

Por si quieres saber más:

Fecha, dónde y a qué hora juega la Selección de Ecuador vs. Argentina

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025 – Jornada 18 de eliminatorias.

Hora: 18:00

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Transmisión: Streaming y cableoperadoras.

Información externa: La Tricolor

No te pierdas D-Bate