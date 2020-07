Pugna dirigencial en el Olmedo de Riobamba y la presidenta Mayra Argüello descartó una quiebra del club

LEA TAMBIÉN

Olmedo atraviesa un momento complicado. Luego de una reunión entre los miembros que integran la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo (AFNACH) el jueves 2 de julio del 2020, se declaró en acefalia (ausencia directiva) al ‘Ciclón de los Andes’. Mayra Argüello, presidenta del club defendió la legalidad de la directiva.

Hay una pugna abierta. El pleno de la AFNACH, encabezado por el presidente Gustavo Torres, declaró en acefalia a la directiva del club. En los próximos días tiene previsto convocar a una asamblea extraordinaria de socios, y días más tarde, a elecciones.



Argüello rechazó la decisión. "La Asociación le permite tener accesibilidad a los torneos amateur y a los torneos profesionales, tener acreditaciones y hacer crecer el fútbol de la provincia. No es su papel decir si un directorio está en vigencia o no", dijo la presidenta en Mundo Deportivo.



Sin embargo, la decisión del pleno de AFNACH refleja el deterioro de las relaciones entre la asociación y la directiva removida. Torres reveló que la dirigencia encabezada por la presidenta Argüello, no tenía el aval de la asociación provincial y no debía ser inscrita en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



“Desde FEF no le dieron el aval. La directiva está en un vacío legal. Los socios tampoco fuimos notificados de las elecciones, también recibimos denuncias de falsificaciones de firmas”, detalló en ese momento el representante de AFNACH.

Argüello descartó que haya problemas graves graves en el club. "Estamos esperando el reinicio del campeonato, no existe crisis, el club ha tratado siempre de salir adelante con las deudas, no estamos en quiebra. La decisión del profesor Franco fue por temas de salud", manifestó.



Sin embargo, el argentino Facundo Affranchino y los colombianos Julio Murillo y Eisner Loboa, decidieron desvincularse del plantel por incumplimiento en el pago de salarios. Affranchino sostuvo que durante los tres meses que permaneció en Riobamba no recibió salario alguno; Murillo en cambio mostró su indignación porque la directiva le adeudaba tres meses y no respondían sus mensajes. Situación similar a la de su compatriota.



A Loboa también le adeudan tres meses. Según él trató de comunicarse con la presidenta, pero lo bloqueó. Él está dispuesto a iniciar las acciones legales correspondientes para hacer respetar su contrato. A pesar de las denuncias por falta de pagos, el club incorporó a tres nuevos refuerzos para la LigaPro: el colombiano Jimmy Bermúdez, y los ecuatorianos Jean Carlos Estacio y Jesi Godoy. Los tres ya se unieron a los entrenamientos del club, y trabajan bajo las ordenes de Geovanny Cumbicus.