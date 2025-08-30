El París Saint-Germain (PSG) de Willian Pacho protagonizó un auténtico espectáculo ofensivo ante el Toulouse, y lo aplastó por 6-3 en un partido que quedará marcado por la actuación estelar de Joao Neves. El centrocampista portugués se convirtió en el gran protagonista al marcar un triplete de ensueño: dos goles de chilena y un disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero local.

En apenas media hora, el PSG dejó sentenciado un duelo que prometía igualdad en la Ligue 1. Antes de este partido, el Toulouse llegaba con ilusión tras vencer al Niza y al Brest en sus primeras fechas, mientras que el equipo de la capital francesa había comenzado la temporada con dos triunfos consecutivos y sin encajar goles.

Esa racha perfecta se rompió de manera dramática en los primeros minutos del encuentro, cuando la ofensiva parisina encontró espacios y aprovechó la descoordinación defensiva del conjunto de Carles Martínez.

Neves abrió el marcador a los siete minutos tras un balón parado que quedó suelto en el área. Con un movimiento de espaldas, una chilena, recogió un rebote de Ousmane Dembélé y definió con clase ante el arquero Guillaume Restes. Poco después, Bradley Barcola amplió la ventaja con un pase largo medido de Fabián Ruiz y puso el 2-0.

Joao Neves metió otra chilena para el PSG de Willian Pacho

El portugués completó su triplete con otra chilena que hizo estallar a la afición. Minutos más tarde, Dembélé cerró la primera mitad con un penal ejecutado con seguridad, mientras Toulouse logró descontar con Charlie Cresweel tras un rebote que el portero parisino no pudo controlar.

En el segundo tiempo, la intensidad del PSG no disminuyó. Dembélé convirtió nuevamente desde el punto de penalti, y Neves selló su hat-trick con un potente disparo desde fuera del área. A su vez, Willian Pacho ingresó para disputar tal etapa.

A pesar de la superioridad parisina, Toulouse logró dos goles más en los minutos finales, gracias a Yann Gboho y Alexis Vossah, que maquillaron el resultado. Con la victoria, el PSG sigue líder con nueve puntos en tres partidos disputados.

Alineaciones del PSG y Touluse

Toulouse: Guillaume Restes; Dijbril Sidibe (Noah Edjouma, m.63), Charlie Cresswell, Mark McKenzie; Rasmus Nicolaisen (Waren Kamanzi, m.63), Cristian Casseres, Mario Sauer (Alexis Vossah, m.63), Dayann Methalie (Seny Koumbassa, m.79); Aron Donnum, Yann Gboho y Frank Magri (Santiago Hidalgo, m.70).

París Saint Germain (PSG): Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illia Zaranyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes (William Pacho, m.46); Joao Neves, vitinha (Warren Zaiere Emery, m.46), Fabián Ruiz; Desiere Doue (Khvicha Kvaratskhelia, m.63), Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye, m.76) y Ousmane Dembele (Gonçalo Ramos, m.70).