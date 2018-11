Azuay, Guayas y Pichincha en el Campeonato Nacional de kendo

LEA TAMBIÉN

Un deporte, no. Un arte marcial, sí. El kendo es un legado de los antiguos samuráis y tiene 19 años de vigencia en Ecuador.

“Tenemos dojos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Todos nos reuniremos el próximo 10 de noviembre en Quito”, detalló Franklin Pérez, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Kendo.



El senséi (maestro), con rango de cuarto dan, confirmó el desarrollo de este arte marcial en el país. “Entre 100 y 150 kenshis (personas que practican kendo) estarán presentes en el Campeonato Nacional. Tendremos la participación de niños, jóvenes y adultos de mucha experiencia”. El torneo se realizará en el coliseo Centro Activo del Pueblo, en las instalaciones del Ministerio del Deporte (Gaspar de Villarroel).



El kendo tiene sus particularidades. Llama la atención su armadura, concebida para proteger la cabeza de los golpes de la espada.



Si bien su traje es oscuro, quienes lo practican hablan de su filosofía. “El mensaje principal es el de serenidad y calma en el triunfo y en la derrota. No ganamos para hacerle quedar mal al rival, sino que competiremos para elevar nuestro rendimiento. El kendo es la vía para superarse a sí mismo”.



Javier Vejar, de 22 años, lleva ocho años en la practica del kendo. Quiso aprender un arte marcial para ejercitarse en dar golpes con puño y pierna, como en las películas que miraba.



“La primera vez que vi el kendo sentí un poco de miedo. Al practicarlo me encontré con un arte marcial que no se basa en la agresión porque promueve el desarrollo espiritual”.



Por sus estudios universitarios no puede practicarlo a diario, pero se da tiempo para hacerlo dos o tres días a la semana. “Personalmente me ocupo de cuidar y guardar el equipo y la implementación. Parece que me llaman cuando no he practicado”, añade.



Pese a sus 22 años recién cumplidos tiene el rango de tercer dan. “En el campeonato nacional voy a enfrentar a kenhis con mucha más experiencia que yo. Va a ser un torneo muy fuerte”.



Javier y Jorge Jaramillo, de 31 años, realizaron ayer una exhibición. Este ingeniero en Sistemas practica el kendo desde hace 14 años, tras recibir una invitación del senséi Franklin Pérez. “Nos pidió que vayamos un sábado a su dojo para conocer este arte marcial. Desde ahí no he dejado de entrenarme”.



Esa decisión no solo fue por el ámbito deportivo. “Tuvo mucho que ver el mensaje espiritual. Me permite desarrollar mis aptitudes y reconocer mis límites. Me ayuda en el autocontrol y la disciplina”.



Comentó que en los últimos años, el kendo tiene más practicantes. “Cuando empecé habíamos 50 kenshis en todo el país. Ahora no conozco a muchos. Eso es bueno, porque se va difundiendo”.



El Campeonato Nacional de Kendo entregará la Copa Jica, en el marco de los 100 años de Cooperación entre Ecuador y Japón. La nación asiática trae voluntarios para trabajar en Ecuador, en diferentes áreas. En el campo específico del kendo, cada dos años llegan entrenadores para difundir y enseñar este arte marcial.

“Estoy impresionado, gratamente, por el desarrollo del kendo en Ecuador. Es un arte marcial significativo para los japoneses”, dijo Tadeo Ishikazwa, representante de Jica, la Agencia de Cooperación.