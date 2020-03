La programación de partidos barriales no se suspende, pero se tomarán precauciones por el covid-19 

LEA TAMBIÉN

El deporte barrial en Quito este fin de semana no se detiene. Eso sí, todas sus actividades se realizarán con las medidas sanitarias correspondientes para contrarrestar una posible propagación del covid-19.

Debido a la emergencia sanitaria a nivel nacional y de la capital, la tarde del jueves 12 de marzo del 2020 la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito (FLQ) emitió un comunicado haciendo hincapié en la ‘responsabilidad social’ que debe asumir el deporte barrial, suspendiendo todos los compromisos planificados por la Matriz este sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Sin embargo, apelando a la autonomía de las distintas ligas barriales, sostienen que es decisión de cada una de ellas si suspenden o no sus actividades. También recomienda adoptar las medidas de prevención como: el lavado constante de manos, el uso de gel antiséptico, y evitar el saludo con las manos.

El comunicado fue firmado por el Jacinto Arévalo Méndez, presidente de la FLQ. Este documento fue difundido por redes sociales y a cada uno de los directivos de las ligas afiliadas.

Por ello, Edison Analuisa, presidente de la Liga Barrial Libertad de Chillogallo, mencionó que las actividades previstas para este sábado 14 y domingo 15 de marzo continuarán con normalidad.

En una reunión establecida la mañana de este viernes 13 de marzo con los clubes a participar en la inauguración de índor fútbol y microfútbol, al igual que con los equipos participantes en las finales programadas, se decidió continuar con las actividades.



"La decisión se tomó en consenso con los jugadores de los clubes, debido a que sus actividades no supera la prohibición de 250 personas", dijo Analuisa.

Hizo énfasis en que se tomarán las medidas de prevención correspondientes: habrá dispensadores de gel y alcohol antiséptico en las entradas al escenario deportivo, abastecimiento de agua para el lavado de manos y, al menos durante la inauguración, se prevé realizar charlas informativas.



De igual manera, las finales programadas para este fin de semana en las categorías damas y máxima en la Liga Magisterio de Pichincha se realizarán sin ningún contratiempo, pero adoptando las mediadas sanitarias.



Franklin Izurieta, presidente de la liga, dijo que al ser los partidos de cierre del campeonato lo ideal es culminar con los compromisos. “Si suspendemos ahora no sabemos cuanto se podrá alargar su realización”, comentó.



En la liga barrial La Tola también se disputarán las finales del torneo este sábado. A las 10:00 está programado el partido por el tercer puesto. A las 12:00 se jugará la final entre Brasil y Cruzeiro.



Ricardo Guaillas, presidente de la liga barrial La Tola, comentó que la planificación para el sábado incluye el control en el número de asistentes. Se cerrarán las puertas una vez se llegue a las 240 personas ”para no exceder con la prohibición”. Para esto se contará con ayuda de la Policía Nacional.



Añadió que se desinfectarán los camerinos, y se colocarán carteles de prevención en las entradas al escenario deportivo, en los baños y en los camerinos para evitar el contacto directo a la hora de la celebración.



“Por cuestiones de tiempo no se pudo realizar una charla completa con los jugadores”, concluyó.