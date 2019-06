Problemas entre las delegaciones de Ecuador y Uruguay, en el hotel, tras el partido del Mundial Sub 20

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Tri regresó a Gdansk para preparar su partido frente a Estados Unidos. Este martes 4 de junio del 2019, el equipo comandado por Jorge Célico emprendió viaje desde Lublin hasta su actual sede vía terrestre.

El traslado duró cerca de ocho horas vía terrestre. Por disposición de la FIFA, el equipo se cambió de hotel. Estaba previsto que el conjunto se hospedara en el Hilton Gdansk, pero la delegación llegó al Mercurie.



Según revelaron algunos colaboradores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el lunes 3 de junio del 2019 hubo problemas con los uruguayos a la llegada del hotel.



“FIFA hizo mal las cosas. No nos pueden poner en un mismo hotel a dos selecciones sudamericanas”, dijo uno de los integrantes del cuerpo técnico.



Los jugadores arribaron a descansar después de conseguir su clasificación a octavos de final. Se encontraron con los uruguayos, quienes reaccionaron buscando algún tipo del altercado.

Al final, la selección del DT Célico no reaccionó y se dirigió directo al comedor.



Según el estratega, tuvo poco tiempo para analizar el juego de Estados Unidos. Trataron de observar el partido durante el viaje, pero poco se pudo hacer.



“Tratamos de ver el partido, pero no pudimos. La señal del internet no era el mejor. Así que tengo que sentarme a revisar videos. Ya hicimos el pedido de un compacto con todos los partidos de Estados Unidos para ver qué debemos hacer”, dijo el estratega argentino.

​